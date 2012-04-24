《美股业绩焦点》苹果财报超越预期,大中华地区iPhone旺销驱散疑虑

* 国际销售支撑iPhone

* 股价大涨,摆脱两周跌势

路透旧金山4月24日电----美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二公布季度财报超出分析师预估,因iPhone需求强劲超乎预期,特别是在大中华地区销售跳增四倍.

虽然iPad销售略低于预期,但整体财报佳绩仍推升苹果股价上涨7%,收复过去两周以来的一些跌幅.此前因市场忧心iphone销售成长可能转弱,苹果股价因而下跌.

苹果会计年度第二季售出3,510万支iPhone,约占其营收的一半,华尔街分析师原先预估仅为3,000万支左右.

利润率超越分析师预估,受惠于大宗商品成本低于预期;同时,中国、台湾及香港的iPhone销售增加四倍,提振大中华地区营收至79亿美元.

部分投资人原本担心来自谷歌(GOOG.O)Android系统手机的竞争加剧,可能压缩苹果利润率,抢走其市场份额.Android手机制造商包括摩托罗拉(MMI.N)及三星电子(005930.KS).