《美股业绩焦点》苹果财报超越预期,大中华地区iPhone旺销驱散疑虑

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
* 国际销售支撑iPhone
* 股价大涨,摆脱两周跌势
路透旧金山4月24日电----美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二公布季度财报超出分析师预估,因iPhone需求强劲超乎预期,特别是在大中华地区销售跳增四倍.
虽然iPad销售略低于预期,但整体财报佳绩仍推升苹果股价上涨7%,收复过去两周以来的一些跌幅.此前因市场忧心iphone销售成长可能转弱,苹果股价因而下跌.
苹果会计年度第二季售出3,510万支iPhone,约占其营收的一半,华尔街分析师原先预估仅为3,000万支左右.
利润率超越分析师预估,受惠于大宗商品成本低于预期;同时,中国、台湾及香港的iPhone销售增加四倍,提振大中华地区营收至79亿美元.
部分投资人原本担心来自谷歌(GOOG.O)Android系统手机的竞争加剧,可能压缩苹果利润率,抢走其市场份额.Android手机制造商包括摩托罗拉(MMI.N)及三星电子(005930.KS).
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
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