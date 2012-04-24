欧洲经济指标预测--4月25日-5月2日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透4月25日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------4月23日当周---------------------------------
4月25日-27日
0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 4月 +0.5% -1.0%
(较上年同期) -0.3% -0.9%
4月25日(三)
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.1% -0.3%
(较上年同期) +0.3% +0.5%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 -- 负8
2301 英国Nationwide消费者信心指数 3月 -- 44
4月26日(四)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.4%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
0800 意大利企业景气指数 4月 92.1 92.1
0900 欧元区企业景气指数 4月 负0.30 负0.30
经济景气指数 94.2 94.4
工业景气指数 负7.0 负7.2
服务业景气指数 负0.3 负0.3
消费者景气指数 负19.8 负19.1
消费者通胀预期指数 -- 24.0
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 4月 负4 0
2301 英国Gfk消费者信心指数 4月 负30 负31
4月27日(五)
0600 德国GfK消费者信心指数 5月 5.9 5.9
0600 德国进口物价(较前月) 3月 +0.9% +1.0%
(较上年同期) +3.4% +3.5%
0645 法国消费者支出(较前月) 3月 -1.9% +3.0%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.6% +0.8%
0700 瑞士KOF领先指标 4月 0.26 0.08
0800 意大利零售销售(较前月) 2月 -- +0.7%
(较上年同期) -- -0.8%
---------------------------------4月30日当周---------------------------------
4月30日-5月4日
0700 英国Halifax房价指数 4月 -- +2.2%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.6%
4月30日(一)
0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 +1.0% -1.1%
(较上年同期) -- +1.7%
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 3月 -- +2.3%
M3货供额(较上年同期) -- +2.8%
民间贷款(较上年同期) -- +0.7%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 +2.6% +2.7%
0900 意大利CPI(较前月) 4月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +3.3%
HICP(较前月) -- +2.5%
(较上年同期) -- +3.8%
5月1日(二)
0828 英国CIPS制造业PMI 4月 -- 52.1
5月2日(三)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.8%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 4月 -- 51.1
0743 意大利Markit制造业PMI 4月 -- 47.9
0748 法国Markit制造业PMI 4月 -- 47.3
0753 德国制造业PMI 4月 -- 46.3
0755 德国经季节调整失业人口变动(万人) 4月 -- 减少1.8
未经季节调整失业人口(万人) -- 300
经季节调整失业率 -- 6.7%
经季节调整失业人口(万人) -- 284.1
0758 欧元区Markit制造业PMI 4月 -- 46.0
0800 意大利失业率 3月 -- 9.3%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 -- 增加4
抵押贷款额(亿英镑) -- 增加12
抵押贷款批准件数(千件) -- 49.0
M4货供额(较前月) -- -1.9%
0830 英国建筑业PMI 4月 -- 56.7
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +3.1%
0900 欧元区失业率 3月 -- 10.8% (完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。