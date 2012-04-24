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市场报道 | 2012年 4月 25日 星期三 07:32 BJT

****欧洲经济指标预测--4月25日-5月2日****

路透4月25日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------4月23日当周---------------------------------

4月25日-27日

0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 4月 +0.5% -1.0%

(较上年同期) -0.3% -0.9%

4月25日(三)

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.1% -0.3%

(较上年同期) +0.3% +0.5%

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值　　　　　4月 -- 负8

2301 英国Nationwide消费者信心指数 3月 -- 44

4月26日(四)

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 +0.1% +0.3%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.4%

(较上年同期) +2.2% +2.3%

0800 意大利企业景气指数 4月 92.1 92.1

0900 欧元区企业景气指数 4月 负0.30 负0.30

经济景气指数 94.2 94.4

工业景气指数 负7.0 负7.2

服务业景气指数 负0.3 负0.3

消费者景气指数 负19.8 负19.1

消费者通胀预期指数 -- 24.0

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值　　　　　 4月 负4 0

2301 英国Gfk消费者信心指数 4月 负30 负31

4月27日(五)

0600 德国GfK消费者信心指数 5月 5.9 5.9

0600 德国进口物价(较前月) 3月 +0.9% +1.0%

　　　　　　 　(较上年同期) +3.4% +3.5%

0645 法国消费者支出(较前月) 3月 -1.9% +3.0%

0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.6% +0.8%

0700 瑞士KOF领先指标 4月 0.26 0.08

0800 意大利零售销售(较前月) 2月 -- +0.7%

(较上年同期) -- -0.8%

---------------------------------4月30日当周---------------------------------

4月30日-5月4日

0700 英国Halifax房价指数 4月 -- +2.2%

三个月房价指数(较上年同期) -- -0.6%

4月30日(一)

0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 +1.0% -1.1%

(较上年同期) -- +1.7%

0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 3月 -- +2.3%

M3货供额(较上年同期) -- +2.8%

民间贷款(较上年同期) -- +0.7%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 +2.6% +2.7%

0900 意大利CPI(较前月) 4月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +3.3%

HICP(较前月) -- +2.5%

(较上年同期) -- +3.8%

5月1日(二)

0828 英国CIPS制造业PMI 4月 -- 52.1

5月2日(三)

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.8%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 4月 -- 51.1

0743 意大利Markit制造业PMI 4月 -- 47.9

0748 法国Markit制造业PMI 4月 -- 47.3

0753 德国制造业PMI 4月 -- 46.3

0755 德国经季节调整失业人口变动(万人) 4月 -- 减少1.8

未经季节调整失业人口(万人) -- 300

经季节调整失业率 -- 6.7%

经季节调整失业人口(万人) -- 284.1

0758 欧元区Markit制造业PMI 4月 -- 46.0

0800 意大利失业率 3月 -- 9.3%

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 -- 增加4

抵押贷款额(亿英镑) -- 增加12

抵押贷款批准件数(千件) -- 49.0

M4货供额(较前月) -- -1.9%

0830 英国建筑业PMI 4月 -- 56.7

0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +3.1%

0900 欧元区失业率 3月 -- 10.8% (完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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