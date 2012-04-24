澳新经济指标预测--4月25日-5月2日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透4月25日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月23日当周----------------------------------
4月25日(三)
2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%
4月26日(四)
暂无重要数据
4月27日(五)
暂无重要数据
------------------------------4月30日当周----------------------------------
4月29日(日)
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 3月 -- 顺差1.61
(年度) -- 顺差6.2
进口(亿新西兰元) 3月 -- 34.3
出口(亿新西兰元) -- 35.9
4月30日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 -- +0.5%
0100 新西兰NBNZ企业对经济信心 4月 -- 33.8%
0130 澳洲民间信贷 3月 -- +0.4%
房屋信贷 -- +0.4%
5月1日(二)
0130 澳洲房价指数(较前季) 第一季 -- -1.0%
0430 澳洲央行利率决定 -- 4.25%
2245 新西兰HLFS失业率 第一季 -- 6.3%
就业人数(较前季) -- +0.1%
就业参与率 -- 68.2%
5月2日(三)
暂无重要数据 (完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。