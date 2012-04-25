〔金砖国家〕4月24日股汇市收盘纵览

路透4月25日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月24日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.31%,报1,011.13点.
中国股市:沪综指大幅震荡后近收平,多空争持极为激烈.隔夜海外市场普跌对A股构成一定压力,中小盘股亦连续下跌,但金融等蓝筹股勉力支撑,令综指尾盘翻红.分析人士表示,震荡加剧且成交保持高位显示多空分歧加大,短线后市料仍以调整行情为主.沪综指.SSEC收报2,388.834点,涨0.246点,或0.01%,盘中一度跌至2,350点,单日振幅逾2.7%;创业板指数续挫,跌1.289%.今日上海A股成交额扩大至1,171亿元人民币.[.SSCN]
香港股市:交投震荡,终场脱离低点收高,受助于大型中资银行股提振.此前北京银行(601169.SS)公布优于预期的业绩.恒生指数.HSI收高0.3%,恒生国企指数.HSCE小幅收高0.1%.[.HKCN]
中国汇市:-中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS窄幅震荡,收盘微涨.扩大人民币波幅,允许机构卖空美元等新政的出台,均彰显政府对汇率趋于均衡的信心,即期市场走势近期亦维持区间盘整.人民币兑美元收报6.3073,交投区间为6.3055-6.3119,中间价为6.3003.[CNY/CN][ID:nSB1507344]
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印度股市:收高,中止连续两日跌势,受该国主要软件服务出口商获利优于预期的扶助.指标BSE指数.BSESN涨0.65%至17,207.29点.[.BO]
印度汇市:印度卢比续跌,触及三个半月低点,因未见央行有任何干预的明显迹象激励投资人增持美元.部分交易员表示,进口商对美元的需求也帮助推升美元/卢比.印度卢比兑美元INR=D2收报52.68,盘中一度跌至52.8650的1月9日以来低位.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,576.220点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS微跌0.01%至833.93点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.74%至29.35;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.19%,报38.7400.
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巴西股市:指标股指中止连续三日跌势,因美国财报乐观,且荷兰标债获得坚实需求,帮助缓解对于欧债危机和近期美国经济数据良莠不齐带来的疑虑.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收升0.70%至61,971.14点.[ID:nL2E8FOG1T]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY微涨0.04%,收报1.8808.盘中雷亚尔一度走强0.3%,但在巴西央行买进美元后,雷亚尔立即回吐多数涨幅.[ID:nL2E8FOHR6]
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南非股市:收高,因奢侈品业者Richemont (CFRJ.J)在瑞士手表出口强劲的带动下扬升;但英美烟草(BTIJ.J)等近期上涨个股的跌势则限制大盘涨幅.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上升0.46%,报29,823.88点.综合指数.JALSH收高0.35%至33,820.87点.[.J][ID:nL5E8FOEF1]
南非汇市:南非兰特兑美元触及近三周高位,在新兴市场货币中表现居前.兰特兑美元ZAR=D3触及7.7680的盘中高位,为4月4日以来最强;1543GMT,升0.6%,报7.7927.[ZAR/]
--编译 张若琪;审校 程琳