日韩经济指标预测--4月25日-5月2日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透4月25日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月23日当周---------------------------------
4月25日(三)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.9% +0.3%
(较上年同期) +3.0% +3.3%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,163
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超2,028
4月26日(四)
2300 韩国经常账收支(亿美元) 3月 -- 盈余41
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 +3.5% +2.3%
(较前月) -0.5% +1.8%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 -- +0.3%
全国核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.1%
东京地区CPI(较上年同期) 4月 -- -0.1%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.3%
2330 日本求才求职比 3月 0.76 0.75
失业率 4.5% 4.5%
2350 日本工业生产 3月初值 +2.3% -1.6%
一个月预估 -- +2.6%
两个月预估 -- +0.7%
2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 +9.8% +3.5%
4月27日(五)
0330 日本央行利率决定 4月 -- 0.10%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- -1.8%
房屋开工(较上年同期) +8.1% +7.5%
--------------------------------4月30日当周------------------------------------
4月29日(日)
2300 韩国工业生产(较前月) 3月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +14.4%
服务业产出(较前月) -- +0.9%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 51.1
4月30日(一)
-- 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,159.5
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +2.6%
5月1日(二)
0000 韩国出口(较上年同期) 4月 -- -1.4%
进口(较上年同期) -- -1.4%
贸易收支(亿美元) -- 顺差25
5月2日(三)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 4月 -- 51.96
0130 日本加班工资 3月 -- +3.4%(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。