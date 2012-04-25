〔路透调查〕美国上周原油库存料连续第五周增加,进口量上升

中国税收：拟修改企业所得税法，允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
路透4月24日电---周二的路透调查显示,美国上周原油库存料连续第五周增加,进口量再增.
10位受访分析师平均预估,4月20日止当周美国原油库存料增加270万桶.
美国能源资料协会(EIA)上周公布的数据显示,4月13日止当周原油库存增加386万桶至3.6905亿桶.[ID:nST0514759]
"可能再次见到原油库存大幅增加,因有一些额外的沙特(沙乌地)供应运抵美湾海岸地区,进口量可能回弹至900万桶以上."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称.
调查平均预估,上周汽油库存料减少90万桶,七名分析师预估减少,三名预估增加.
分析师表示,炼厂产量和进口增加可能使上周汽油库存的降幅受限.
"我预计本周的报告将再显示原油进口增加,因在下季驾驶旺季开始前,炼厂需更多供应炼制汽油,驾车旺季约还有一个月."Excel Futures总裁Mark Waggoner称.
调查显示,包括柴油和取暖油的馏分油库存上周料增加10万桶,10名分析师有六名预估增加.
炼厂产能利用率则预估为较前一周的84.6%增加0.5个百分点,八名分析师预估上升.一名分析师预估不变,另一名并未提供这项预估数据.
美国石油协会(API)周二公布,美国最近一周原油库存减少98.5万桶.汽油库存减少360万桶,馏分油库存减少360万桶.[ID:nSB8532120]
能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布石油库存报告.(完)
--编译 张若琪;审校 侯向明
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
* 美元指数小涨0.15%，缩减隔夜跌幅 * 美元持稳，此前美联储会议记录令美元多头失望 * 会议记录不若一些人所预期的强硬 * 但3月升息的可能性仍在 路透东京2月23日 - 美元周四脱离隔夜低位并持稳，因市场重新评估了美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次政策会议记录，该记录令3月升息的可能性犹存。 美联储公布的1月31日至2月1日会议记录显示出，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。 美元多头最初感到失望，他们原本预计会议记录基调更为鹰派，因美联储主席叶伦上周曾表示，等待过久才再度升息是“不明智的”。决策者提到若美元升值，可能带来不利的经济后果，这也打压美元走低。 美联储会议记录公布后，美元兑日圆 隔夜跌至112.905低位，但周四早间回升至113.420，上涨0.1%。 “市场目前的主要关注点在于，美联储是否仍能在3月升息，而会议记录并未暗示下月升息不再可能，”IG Securities资深外汇策略师Junichi I
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持指标利率不变；在监控包括不可预 料的朝鲜(北韩)到全球政策挑战及国内政治丑闻等一系列不确定性之际，央行选择保持政策 稳定。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75%