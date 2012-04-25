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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 08:18 BJT

〔路透调查〕美国上周原油库存料连续第五周增加,进口量上升

路透4月24日电---周二的路透调查显示,美国上周原油库存料连续第五周增加,进口量再增.

10位受访分析师平均预估,4月20日止当周美国原油库存料增加270万桶.

美国能源资料协会(EIA)上周公布的数据显示,4月13日止当周原油库存增加386万桶至3.6905亿桶.[ID:nST0514759]

"可能再次见到原油库存大幅增加,因有一些额外的沙特(沙乌地)供应运抵美湾海岸地区,进口量可能回弹至900万桶以上."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称.

调查平均预估,上周汽油库存料减少90万桶,七名分析师预估减少,三名预估增加.

分析师表示,炼厂产量和进口增加可能使上周汽油库存的降幅受限.

"我预计本周的报告将再显示原油进口增加,因在下季驾驶旺季开始前,炼厂需更多供应炼制汽油,驾车旺季约还有一个月."Excel Futures总裁Mark Waggoner称.

调查显示,包括柴油和取暖油的馏分油库存上周料增加10万桶,10名分析师有六名预估增加.

炼厂产能利用率则预估为较前一周的84.6%增加0.5个百分点,八名分析师预估上升.一名分析师预估不变,另一名并未提供这项预估数据.

美国石油协会(API)周二公布,美国最近一周原油库存减少98.5万桶.汽油库存减少360万桶,馏分油库存减少360万桶.[ID:nSB8532120]

能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布石油库存报告.(完)

--编译 张若琪;审校 侯向明

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