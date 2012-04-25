《美国FED焦点》"财政悬崖"步步逼近,决策恐因大选政治角力更加棘手

* 大选年中,政治因素可能减弱美联储政策的效果

* 美国预定在今年底大幅加税及减支

* 贝南克周三可能对国会强调风险

路透纽约4月24日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)正就今年底时的"财政悬崖"发出警告,届时美国政府预定实施的加税及减支,可能对脆弱的经济复苏构成重大威胁.

除了监督失业率及通胀这两个正式使命之外,美联储还在密切关注围绕如何修正预算赤字的政治角力,这种对抗可能削弱经济.

如果决策层不放弃定于2013年初生效的加税和节支举措,则美国可能很容易再次滑入衰退.然而,在11月6日总统大选之前,国会料不会有任何举动.

美联储担心,在大选结果出炉前,企业及个人可能会缩手并减少开支,从而令市场坐立不安.大选结果可能为新税收及支出政策的出台铺路.

虽然几乎没有人认为政府会袖手坐视财政政策把经济推入另一次衰退,但党派政治却可能会削弱美联储空前规模的拯救经济行动的效果.

"我对总统和国会在大选之前的不作为感到失望,"圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德上周在犹他州对记者说.

"我也担心,今年年底时,市场对财政悬崖将有非常糟糕的反应.市场可能开始臆测,在选举之后会发生甚么、不会发生甚么...,"他说.

不过,当被问及美联储可以采取甚么行动时,布拉德似乎摒除了一种可能性,即美联储再次诉诸购债行动,来抵消预算赤字与经济政策方面的政治僵局影响.

"这一切要取决于国会,"他说.

2011年美国国会在争辩是否该提高债务上限时,差一点将美国逼至违约境地,不但让市场焦急万分,还付出了被标普摘除其AAA顶级信评的代价.

这一次的危险更大,而时间正一分一秒流逝.

**峭壁**

所谓布什(布希)减税政策将在2012年年底结束,意味着几乎所有的美国纳税人缴税都将增加,除非减税政策延长.

与此同时,联邦项目将全面缩减1.2万亿(兆)美元,因去年国会未能就削减预算赤字达成全面协议.

美国料在年底前再次触及借债上限,意味着国会需要同意提高该上限,否则政府部分部门可能停摆.

此外,美国总统奥巴马减免个人所得税的政策也将在12月31日到期,需要另一政策弥补,以免替代性最低税(alternative minimum tax)影响更多的中产家庭.AMT最初仅针对富裕人群,不过现在对越来越多的中产阶层设定最低税率.

这些问题可能会在大选日和新年之间"没用的"国会会议上处理.不过谁能入主白宫和控制国会的不确定性已引发更多担忧.

"如果我们认为美联储考虑货币政策时没考虑这一点,那就太天真了,"RBC资本市场的首席美国经济分析师Tom Porcelli称.

"不过美联储可能会表示,最多只是略微考虑这个问题,因为他们不想成为财政政策的补充,"Porcelli称.

美联储官员周二召开会议,主席贝南克可能在周三的记者会上警告国会议员,情况可能变得多危险.

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贝南克2月对国会表示,若议员不能解决"巨大"的财政悬崖问题,美国经济复苏可能停顿.

"我希望国会将考虑这一点,并找出方法,实现同样的长期财政改善,不要让(上述假设)某天成为现实,"他称.