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亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 07:55 BJT

《台湾报摘》--经济日报4月25日

* 头版头条:

--各界抗议声不断,行政院长陈冲周二晚间紧急下达指令,要求行政院今天加开一次"证券及期货交易所得课税"修法审查会,金管会、财政部将相互过招,证交税率是否能依金管会主张,从不降逆转为调降,成为市场关注焦点.

* 其他:

--企业界准备在今日工商早餐会向行政院长陈冲反映,政府若要课征证所税,希望能调降证交税,并且自然人可免征证所税和期所税.

--开发金控(2883.TW)将于大陆昆山设立开发国际融资租赁公司,周四正式开业.中国国家开发银行[CHDB.UL]、上海浦东发展银行(600000.SS)与农业银行(601288.SS)(1288.HK)三大行将同步提供开发国际租赁资金,创下台资企业登陆设融资租赁公司,一开业就取得大型陆银融通合作首例.

--为了提升智慧型手机等科技业的竞争力,行政院已通过修正海关进口税则修正草案,将进口玻璃片用于触控面皮的关税纳入税则"增注"范围,未来将可适用免税,已送立法院审议,相关产业获的降税利益约9,800万台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁;审校

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