《台湾重要政经日程》--4月25日-12月31日

港报社评：投资未来迫在眉睫，财爷勿再当守财奴--明报2月23日

财政司长陈茂波发表本届政府最后一份财政预算案，财政盈余金额再度成为焦点。受惠于卖地收入，本财政年度盈余预计高达928亿元，是9年来最高，财政储备累计将达到9357亿元。新一份预算案提出了合共351亿元的一次过纾缓措施，又从盈余中拨出610亿元，推动安老、体育康乐和创新科技发展的前瞻工作，表面上算是较好地运用了本财政年度的巨额盈余，然而总体理财哲学仍嫌保守，未有更好地善用庞大财政储备投资未来。香港社会积弊丛生，急需调拨资源对症下药，无论下任财政司长由谁担任，政府都必须改变过度保守的理财思维，不能再当守财奴。