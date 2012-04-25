《全球主要国家债券发行预告》--4月25日-5月2日

路透4月25日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
-----------------------------------------------------------------------
4/25 1700 美国 五年期公债
4/25 0600 德国 30亿欧元 2044年7月4日到期的32年期公债
4/25 加拿大 三年期公债,2015年8月1日到期
4/26 意大利 85亿欧元 2012年10月31日到期的184天期BOT债券
4/26 1700 美国 七年期公债
4/26 0120 日本 三个月期贴现国库券
4/26 0130 日本 两年期公债
4/27 意大利 15-25亿欧元 票息4.75%,2017年5月1日到期指标BTP债券
4/27 意大利 15-25亿欧元 票息5.50%,2022年9月1日到期指标BTP债券
4/27 意大利 7.5-12.5亿欧元 票息3.75%,2016年4月15日到期非指标BTP债券
4/27 意大利 票息4.25%,2019年2月1日到期非指标BTP债券
4/27 英国 国库券
4/30 1530 美国 13周和26周国库券
4/30 法国 BTF国库券
5/1 1530 美国 52周国库券和四周期国库券
5/1 英国 票息4.50%、2019年到期的债券
5/2 葡萄牙 12.5-15亿欧元 2012年11月23日和2013年5月17日到期的国库券
5/2 加拿大 10年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]