《全球重要经济事件一览表》--4月25日-5月2日

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4月25日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定,发表政策声明(1630).随后美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克主持媒体简会(1815).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/经济合作暨发展组织(OECD)/世界银行债券论坛(至4月26日).

哥本哈根--欧盟预算小组会议(至4月27日).

俄勒冈州波特兰--美国财政部长盖特纳参加波特兰城市俱乐部的经济状况讨论会(2030).

柏林--德国政府发表经济预测.

法兰克福--欧洲央行(ECB)公布欧元区银行借贷调查(0800).

柏林--德国央行执委Andreas Dombret在欧洲货币杂志(Euromoney)会议上发表演讲,题为"迈向更稳健的欧洲"(0725).

东京--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在读卖新闻国际经济协会(Yomiuri International Economic Society)发表演讲,题为日本可持续增长面临的挑战(0300).

卢森堡--欧洲央行管理委员会成员莫尔许介绍卢森堡央行金融稳定评估报告.

布鲁塞尔--欧洲议会委员会投票表决金融交易税、经济治理、抵押贷款和银行资本金规定等事宜.

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧向欧洲议会经济和货币事务委员会发布欧洲央行年度报告(0915).

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会经济和货币事务委员会描述和评论当前的经济与货币状况,并解释欧洲央行的政策立场(0700).

伦敦--清洁能源部长级会议(至4月27日).

奥斯陆--挪威央行发表银行放贷调查报告(0800).

塔林--爱沙尼亚举行有关经济政策声明的新闻发布会.

渥太华--加拿大央行总裁卡尼和央行副总裁麦克勒姆出席参议院银行、贸易和商业常务委员会会议(2015).

惠灵顿--新西兰央行宣布官方政策利率(OCR)(2100)

4月26日(四)

旧金山--美国财政部长盖特纳在2012美中战略及经济对话举行前,针对美国及全球经济发表演讲.(2000)

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉将在该央行和欧盟执委会联合会议上致开幕词,会议主题为"金融一体化与稳定:迈向更有韧性的单一欧盟金融市场"(0730).欧央行副总裁冈斯坦西欧将公布欧洲金融一体化报告(0745),并致闭幕词(1400).

首尔--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚和韩国企划财政部长官朴宰完谈论OECD的韩国经济调查.(0530)

海牙--荷兰财长Jan Kees de Jager将在国会就欧元区发言(1200).

4月27日(五)

东京--日本央行货币政策会议.

东京--日本央行发表展望报告.

瑞士巴塞尔--欧洲央行(ECB)管理委员会委员莫尔许将参加金融稳定委员会地区顾问小组会议.

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将在主题为"优化影子银行系统的治理"的高级别会议上,作主旨演讲(1050).英国央行副总裁塔克也将与会(0740).

哥本哈根--欧盟预算小组会议(最后一日).

渥太华--加拿大央行总裁卡尼在渥太华商业期刊(Ottawa Business Journal)市长早餐会发表演讲(1225).

4月28日(六)

东京--日本及东南亚国家联盟(ASEAN)会议.

4月30日(一)

加州比佛利山庄--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔参加2012年密尔肯研究院(Milken Institute)全球会议的小组会,小组会主题为"美国的就业"(2130).

渥太华--加拿大央行副总裁连恩在北美物流与运输特许学会演讲(1230).

阿姆斯特丹--荷兰提交怎样遵循欧盟预算赤字法规的计划的截止日期.荷兰应将明年政府预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重降至3%,低于今年预计的4.6%水平.

5月1日(二)

悉尼--澳洲央行举行理事会会议并宣布会议结果(0430).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)全体理事会议(至5月2日).

加拿大多伦多--加拿大央行总裁卡尼在多伦多加拿大人俱乐部发表演讲(1705).

加州比佛利山庄--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加2012年密尔肯研究院(Milken Institute)全球会议的小组会,小组会主题为"美国概览:经济复苏是否可长可久?"(1500).

加州比佛利山庄--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表有关美国经济与货币政策的演讲,芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参加2012年密尔肯研究院(Milken Institute)全球会议的小组会,小组会主题为货币政策在相互关联世界中的局限.(1630).

华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在美联储及该储备银行举办的"印地安地区蓬勃发展的经济:全国峰会"发表开幕演说(1315).

华盛顿--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加彭博经济峰会的讨论,主题为"来自里奇蒙联邦储备银行的发言"(1530).

圣地亚哥--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在注册金融分析师(CFA)全体会员组织发表有关美国经济前景的演讲(1900).

华盛顿--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特参加彭博经济峰会的讨论,主题为"楼市危机:政策作用,按揭贷款和市场机遇"(1330).

多伦多--加拿大央行总裁卡尼将在多伦多加拿大俱乐部(The Canadian Club of Toronto)发表演说

5月2日(三)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN).

布鲁塞尔--欧盟各国财长会面讨论终结银行资本规定的僵局.

斯德哥尔摩--瑞典央行公布4月18日执委会的货币政策会议记录.(0730)

维吉尼亚州诺福克--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在汉普顿罗德斯经济会议(Hampton Roads Economic Conference)的经济俱乐部发表演讲,主题为"经济前景,2012年5月".该会议是由老道明大学(Old Dominion University)企业及公共行政学院赞助主办.(1630)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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