〔美国个股〕惠誉将福特汽车评级升回"投资级",穆迪及标普料将跟进

路透底特律4月24日电---评级机构惠誉周二将美国第二大汽车制造商福特汽车(F.N)评级调升至"投资级",此举可望降低其借贷成本,并使其更接近取回蓝色椭圆商标(Blue Oval).

惠誉表示,调升评级是反映福特从2006年接近破产边缘以来财务已有改善.从那时起,福特提出"一个福特"(One Ford)转机计画,当中包括调降损益平衡点、降低退休金风险、以及汽车产品线改头换面等部分.

惠誉是三大信评机构中率先将福特评等升至"投资级"的,终结了福特债券七年之久的"垃圾级"等级.

福特执行长穆拉利在2006年时将多数福特资产拿去抵押,包括多个工厂及其Blue Oval品牌标志,以筹得超过230亿美元为公司进行再造.如果有第二家信评机构将福特升至投资级,这些贷款的抵押担保品将被解除.

取回品牌标志对于福特而言是一个重大象征性的里程碑.多位高阶主管将这个目标形容为福特各地总部的"战斗动力".

惠誉的举措亦料将降低福特的举债成本.路透Loan Pricing Corp数据显示,一旦有另一家信评机构调升福特评等,则93亿美元循环信用贷款的利息将降低0.25个百分点.

惠誉将福特及其金融分支Ford Motor Credit评级从"BB+"升至"BBB-".展望均为"稳定".

福特上次被三大信评机构同列为投资级的时期,要上溯至2005年5月.

惠誉调升福特评级的时点较部分人士预期来得早,而分析师多预期穆迪和标准普尔将在今年内跟进.

摩根士丹利分析师Adam Jonas预估,穆迪将在三个月内调升福特评级,标普料在六个月之后.目前穆迪与标普给予福特的评级均低于投资级一级.(完)