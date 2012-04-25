〔美国个股〕惠誉将福特汽车评级升回"投资级",穆迪及标普料将跟进

美元汇率：美国财长称强势美元说明外界对美国经济有信心--WSJ
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透底特律4月24日电---评级机构惠誉周二将美国第二大汽车制造商福特汽车(F.N)评级调升至"投资级",此举可望降低其借贷成本,并使其更接近取回蓝色椭圆商标(Blue Oval).
惠誉表示,调升评级是反映福特从2006年接近破产边缘以来财务已有改善.从那时起,福特提出"一个福特"(One Ford)转机计画,当中包括调降损益平衡点、降低退休金风险、以及汽车产品线改头换面等部分.
惠誉是三大信评机构中率先将福特评等升至"投资级"的,终结了福特债券七年之久的"垃圾级"等级.
福特执行长穆拉利在2006年时将多数福特资产拿去抵押,包括多个工厂及其Blue Oval品牌标志,以筹得超过230亿美元为公司进行再造.如果有第二家信评机构将福特升至投资级,这些贷款的抵押担保品将被解除.
取回品牌标志对于福特而言是一个重大象征性的里程碑.多位高阶主管将这个目标形容为福特各地总部的"战斗动力".
惠誉的举措亦料将降低福特的举债成本.路透Loan Pricing Corp数据显示,一旦有另一家信评机构调升福特评等,则93亿美元循环信用贷款的利息将降低0.25个百分点.
惠誉将福特及其金融分支Ford Motor Credit评级从"BB+"升至"BBB-".展望均为"稳定".
福特上次被三大信评机构同列为投资级的时期,要上溯至2005年5月.
惠誉调升福特评级的时点较部分人士预期来得早,而分析师多预期穆迪和标准普尔将在今年内跟进.
摩根士丹利分析师Adam Jonas预估,穆迪将在三个月内调升福特评级,标普料在六个月之后.目前穆迪与标普给予福特的评级均低于投资级一级.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2