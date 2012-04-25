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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 10:22 BJT

〔台湾经济〕政府拟评估工业离峰用电涨幅,加速两岸货币清算机制建立

路透台北4月25日电---为降低物价上涨预期,台湾行政院长陈冲在周三出席工商界早餐会议中裁示,将要求经济部计算工业离峰用电的涨幅是否有下调空间.

陪同出席的经建会主委尹启铭,在会后并转述陈冲说法称,将请台湾央行加速进行两岸货币清算机制的建立.

经济部日前宣布电价调涨方案,其中住宅用电平均涨幅16.9%、工业用电涨幅35%、商业用电调涨30%,将在5月15日开始实施.预估将拉高今年CPI 0.46个百分点,并降低国内生产总值(GDP)0.26个百分点.

台湾央行总裁彭淮南在日前首度释出关于建立两岸货币清算机制的正面讯息,他称此事"进行顺利",希望暑假之前可以签订.[ID:nST0440256] (完)

--采访 林妙容;撰写 董永年;审校 杨淑祯

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