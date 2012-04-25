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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 10:22 BJT

〔标题新闻〕AIG称已控告其飞机租赁部门ILFC前执行长Hazy等人,窃取数千含商业机密的电子档

注:AIG为美国国际集团(American International Group)缩写.

ILFC为AIG旗下的国际租赁金融公司(ILFC)缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FP03K]

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