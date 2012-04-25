(重发)《美股业绩焦点》苹果财报超越预期,大中华地区iPhone旺销驱散疑虑

中国税收：拟修改企业所得税法，允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
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* 国际销售支撑iPhone
* 股价大涨,摆脱两周跌势
路透旧金山4月24日电----美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二公布季度财报超出分析师预估,因iPhone需求强劲超乎预期,特别是在大中华地区销售跳增四倍.
虽然iPad销售略低于预期,但整体财报佳绩仍推升苹果股价上涨7%,收复过去两周以来的一些跌幅.此前因市场忧心iphone销售成长可能转弱,苹果股价因而下跌.
苹果会计年度第二季售出3,510万支iPhone,约占其营收的一半,华尔街分析师原先预估仅为3,000万支左右.
利润率超越分析师预估,受惠于大宗商品成本低于预期;同时,中国、台湾及香港的iPhone销售增加四倍,提振大中华地区营收至79亿美元.
部分投资人原本担心来自谷歌(GOOG.O)Android系统手机的竞争加剧,可能压缩苹果利润率,抢走其市场份额.Android手机制造商包括摩托罗拉(MMI.N)及三星电子(005930.KS).
"这表明苹果能在不牺牲成长的前提下维持其定价,"Morningstar分析师Michael Holt说.
"有一些采用Android系统的较低价手机正变得更为诱人.市场担忧,苹果可能为了增强竞争力而销售更多的旧款手机.这会体现在毛利率上.但总体毛利率和单台设备的平均营收表明,这一情形并未发生."
苹果售出1,180万台iPad平版电脑,低于分析师平均预估的1,300万台.最新款iPad于3月中旬上柜销售.
"毫无疑问,看看上季度和圣诞节销售旺季,苹果的表现很好.但你开始观察iPad...目前的产品达到某种程度的饱和,"Becker Capital Management主管Patrick Becker说,该机构并不持有苹果股票.
"在没有推出全新产品时,他们是大家开始拥有的过渡产品.苹果在开创新类型产品方面一直极为成功,正是新产品才会推升其股价."
浏览苹果产品销量图表,请点击:(link.reuters.com/ben36s)
浏览分析师的目标股价,请点击:(link.reuters.com/bar27s)
**恢复状态?**
但苹果旗舰产品iPhone才是周二的亮点.该产品帮助智能手机行业发生了革命性变化.
"国际市场的iPhone销售非常火爆,"苹果财务长奥本海默在路透专访中表示,并称大中华区的iPhone销售较上年猛增四倍.
这份强劲业绩出炉前,苹果股价在过去几周异常动荡的交易中下跌13%,因投资者担心苹果或许受到竞争和定价压力.苹果股票长期以来被视作大多数美国股票投资组合的必选个股.
第二财季毛利润率攀升至47.4%,优于42.8%的华尔街预估均值,上年同期为41.4%.
第二财季营收增长59%,至392亿美元,优于汤森路透I/B/E/S得到的分析师预估均值368亿美元.
净利增至116亿美元,合每股盈余(EPS)为12.30美元,上年同期分别为60亿美元和6.40美元.同时该季EPS也超越华尔街10.04美元的预估.
苹果股价盘后涨逾7%,至601美元,高于之前在Nasdaq市场560.28美元的收盘价,但仍远低于本月触及的盘中高位644美元.(完)
--编译 李婷仪/肖群英/程琳;审校 张明钧/张涛/侯向明
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
* 美元指数小涨0.15%，缩减隔夜跌幅 * 美元持稳，此前美联储会议记录令美元多头失望 * 会议记录不若一些人所预期的强硬 * 但3月升息的可能性仍在 路透东京2月23日 - 美元周四脱离隔夜低位并持稳，因市场重新评估了美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次政策会议记录，该记录令3月升息的可能性犹存。 美联储公布的1月31日至2月1日会议记录显示出，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。 美元多头最初感到失望，他们原本预计会议记录基调更为鹰派，因美联储主席叶伦上周曾表示，等待过久才再度升息是“不明智的”。决策者提到若美元升值，可能带来不利的经济后果，这也打压美元走低。 美联储会议记录公布后，美元兑日圆 隔夜跌至112.905低位，但周四早间回升至113.420，上涨0.1%。 “市场目前的主要关注点在于，美联储是否仍能在3月升息，而会议记录并未暗示下月升息不再可能，”IG Securities资深外汇策略师Junichi I
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持指标利率不变；在监控包括不可预 料的朝鲜(北韩)到全球政策挑战及国内政治丑闻等一系列不确定性之际，央行选择保持政策 稳定。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75%