(重发)《美股业绩焦点》苹果财报超越预期,大中华地区iPhone旺销驱散疑虑

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* 国际销售支撑iPhone

* 股价大涨,摆脱两周跌势

路透旧金山4月24日电----美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二公布季度财报超出分析师预估,因iPhone需求强劲超乎预期,特别是在大中华地区销售跳增四倍.

虽然iPad销售略低于预期,但整体财报佳绩仍推升苹果股价上涨7%,收复过去两周以来的一些跌幅.此前因市场忧心iphone销售成长可能转弱,苹果股价因而下跌.

苹果会计年度第二季售出3,510万支iPhone,约占其营收的一半,华尔街分析师原先预估仅为3,000万支左右.

利润率超越分析师预估,受惠于大宗商品成本低于预期;同时,中国、台湾及香港的iPhone销售增加四倍,提振大中华地区营收至79亿美元.

部分投资人原本担心来自谷歌(GOOG.O)Android系统手机的竞争加剧,可能压缩苹果利润率,抢走其市场份额.Android手机制造商包括摩托罗拉(MMI.N)及三星电子(005930.KS).

"这表明苹果能在不牺牲成长的前提下维持其定价,"Morningstar分析师Michael Holt说.

"有一些采用Android系统的较低价手机正变得更为诱人.市场担忧,苹果可能为了增强竞争力而销售更多的旧款手机.这会体现在毛利率上.但总体毛利率和单台设备的平均营收表明,这一情形并未发生."

苹果售出1,180万台iPad平版电脑,低于分析师平均预估的1,300万台.最新款iPad于3月中旬上柜销售.

"毫无疑问,看看上季度和圣诞节销售旺季,苹果的表现很好.但你开始观察iPad...目前的产品达到某种程度的饱和,"Becker Capital Management主管Patrick Becker说,该机构并不持有苹果股票.

"在没有推出全新产品时,他们是大家开始拥有的过渡产品.苹果在开创新类型产品方面一直极为成功,正是新产品才会推升其股价."

浏览苹果产品销量图表,请点击:(link.reuters.com/ben36s)

浏览分析师的目标股价,请点击:(link.reuters.com/bar27s)

**恢复状态?**

但苹果旗舰产品iPhone才是周二的亮点.该产品帮助智能手机行业发生了革命性变化.

"国际市场的iPhone销售非常火爆,"苹果财务长奥本海默在路透专访中表示,并称大中华区的iPhone销售较上年猛增四倍.

这份强劲业绩出炉前,苹果股价在过去几周异常动荡的交易中下跌13%,因投资者担心苹果或许受到竞争和定价压力.苹果股票长期以来被视作大多数美国股票投资组合的必选个股.

第二财季毛利润率攀升至47.4%,优于42.8%的华尔街预估均值,上年同期为41.4%.

第二财季营收增长59%,至392亿美元,优于汤森路透I/B/E/S得到的分析师预估均值368亿美元.

净利增至116亿美元,合每股盈余(EPS)为12.30美元,上年同期分别为60亿美元和6.40美元.同时该季EPS也超越华尔街10.04美元的预估.

苹果股价盘后涨逾7%,至601美元,高于之前在Nasdaq市场560.28美元的收盘价,但仍远低于本月触及的盘中高位644美元.(完)