〔台股业绩〕宏基第一季净利回升至3.31亿台币,但逊于市场预期

欧洲个股：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划--消息
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
路透台北4月25日电---全球第四大个人电脑(PC)品牌大厂宏基(2353.TW)周三公布,第一季净利为3.31亿台币,继上季转亏为盈后进一步好转,但同比下降72%,逊于市场预期.
据汤森路透I/B/E/S,12位分析师原平均预期宏基第一季净利9.0亿台币.宏基去年第四季税后净利9,400万台币,去年第一季则是净利11.85亿台币.去年第二季及第三季则分别亏损67.9亿及11亿台币.
原本位居全球第二大PC厂的宏基,去年除了面临智慧型手机及平板电脑热潮的产业变迁、财测频频失准的压力外,内部更是风波不断.先是为宏基在欧洲打下江山的执行长蒋凡可兰奇闪电请辞,其后更爆出欧洲库存及应收帐款异常,提列1.5亿美元损失.
在经过营运及组织调整期后,宏基去年第四季达成公司的转盈目标,宏基董事长王振堂并指出,有信心低谷已过,对于今年全年乐观以待.
宏基将在周四午后举行业绩及展望说明会,王振堂在3月下旬时表示,第二季看法维持不变.该公司先前预测第一季PC出货量估较上季减10-15%,毛利率目标升至10%,第二季PC出货量料持平第一季或小幅成长.[ID:nST0442396]
根据研究暨顾问机构Gartner本月发表初步统计报告,2012年第一季全球PC出货量总计达8,900万台,较去年同期的8,730万台微幅增加1.9%,但此一出货年增幅已优于先前预测的1.2%.
但Gartner分析师亦示警,新兴市场在第二季的出货成长趋缓,不能把整个产业的成长全押在这些地区.分析厂商的表现,惠普(HPQ.N)以17.2%的市占率稳居龙头.排名居次的联想(0992.HK)在前五大厂中的成长最为强劲,第一季出货量劲扬28.1%.至于宏基与华硕(2357.TW)的排名分别维持在第四与第五,但宏基的出货衰退9%,而华硕则是大增21.3%.
宏基今日收扬2.11%,报33.9台币;台股.TWII则上涨0.86%.(完)
--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴/林高丽
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。