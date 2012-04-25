〔台股业绩〕宏基第一季净利回升至3.31亿台币,但逊于市场预期

路透台北4月25日电---全球第四大个人电脑(PC)品牌大厂宏基(2353.TW)周三公布,第一季净利为3.31亿台币,继上季转亏为盈后进一步好转,但同比下降72%,逊于市场预期.

据汤森路透I/B/E/S,12位分析师原平均预期宏基第一季净利9.0亿台币.宏基去年第四季税后净利9,400万台币,去年第一季则是净利11.85亿台币.去年第二季及第三季则分别亏损67.9亿及11亿台币.

原本位居全球第二大PC厂的宏基,去年除了面临智慧型手机及平板电脑热潮的产业变迁、财测频频失准的压力外,内部更是风波不断.先是为宏基在欧洲打下江山的执行长蒋凡可兰奇闪电请辞,其后更爆出欧洲库存及应收帐款异常,提列1.5亿美元损失.

在经过营运及组织调整期后,宏基去年第四季达成公司的转盈目标,宏基董事长王振堂并指出,有信心低谷已过,对于今年全年乐观以待.

宏基将在周四午后举行业绩及展望说明会,王振堂在3月下旬时表示,第二季看法维持不变.该公司先前预测第一季PC出货量估较上季减10-15%,毛利率目标升至10%,第二季PC出货量料持平第一季或小幅成长.[ID:nST0442396]

根据研究暨顾问机构Gartner本月发表初步统计报告,2012年第一季全球PC出货量总计达8,900万台,较去年同期的8,730万台微幅增加1.9%,但此一出货年增幅已优于先前预测的1.2%.

但Gartner分析师亦示警,新兴市场在第二季的出货成长趋缓,不能把整个产业的成长全押在这些地区.分析厂商的表现,惠普(HPQ.N)以17.2%的市占率稳居龙头.排名居次的联想(0992.HK)在前五大厂中的成长最为强劲,第一季出货量劲扬28.1%.至于宏基与华硕(2357.TW)的排名分别维持在第四与第五,但宏基的出货衰退9%,而华硕则是大增21.3%.

宏基今日收扬2.11%,报33.9台币;台股.TWII则上涨0.86%.(完)