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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 14:31 BJT

《中港个股分析》母公司资产注入助力有限,难解中石化炼油亏损困境

记者 朱球 编译 蔡美珍

路透香港4月25日电---中国国营石油巨擘--中国石油化工集团在全球的海外油气资产,可能最多只会将一半转给旗下的中国石化(0386.HK),远远不足以降低中国石化国内炼油业务亏损的风险.

身兼中国石化集团及中国石化两家公司董事长的傅成玉,上个月表示,中国石化争取向母公司买进更多海外上游资产,以提高油气产量,弥补因中国成品油机制而导致国内卖油的亏损.

过去三年,中国石化集团斥资超过320亿美元,在全球收购资产,其中包括2009年以72.4亿美元收购瑞士探勘业者Addax Petroleum Corp,以取得进入西非及伊拉克库尔德地区油田.这是中国历来最大海外收购案.

分析师指出,中国石化集团海外资产至少一半是位于叙利亚、阿根廷、及俄罗斯之类的国家,要不是储藏品质略逊一筹,就是太小,或是当地陷入严重政治风险.

中石化2010年以24.6亿美元向母公司买下安哥拉深海油田,这是第一次,也是目前为止唯一一次.

巴克莱资本亚洲油气研究主管Scott Darling指出,中石化集团在北美、巴西、澳洲及Addax的部分资产,可能成为转让给中石化的第一批目标.

"我认为这会以好几年的时间零星完成,"他称.

据分析师指出,中石化集团全部的海外上游资产,或许可以让中石化油气产量提高40%,达到每日150万桶左右.目前中石化每日炼油产能440万桶.

分析师称,中石化集团海外探明储量约22亿桶油当量.

中石化去年净利成长2%,落后中海油(0883.HK)(CEO.N)的成长29%,中海油并无原油提炼业务.

中石化2011年炼油亏损59亿美元,因中国成品油价格调涨,未能赶上国际原油涨势.炼油及成品油销售占了中石化去年营收的59%.

德意志银行一篇报告称,第一季炼油业务可能亏损80亿元人民币(12.7亿美元),中石化净利可能降至每股0.196元人民币,低于上年同期的0.238元.

中石化预定周四公布第一季财报.

浏览中石化、中石油、中海油的已探明储量、产出和炼油产能图表,请点选(link.reuters.com/zus77s)

浏览中国原油进口量图表,请点选(here)(完)

--译文审校 沈以文

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