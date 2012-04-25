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债券 | 2012年 4月 25日 星期三 10:57 BJT

〔标题新闻〕美国SEC控告信用评等业者Egan-Jones及其总裁,称其评等造假且违反利益回避

注:SEC为证券交易委员会的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FODXN]

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