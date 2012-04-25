《热点透视》要怀疑苹果尚为时过早

中国税收：拟修改企业所得税法，允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧
路透纽约4月24日电---目前要怀疑苹果(AAPL.O)仍为时过早.美国智能手机市场放缓及晶片(芯片)供应问题,导致投资人4月在一阵慌乱下掼压苹果股价下挫逾10%.但这家iPad制造商再度击败各界预期,上季获利几乎倍增.中国市场买需、利润率上升及光环效应等推动苹果前进的趋势动能仍源源不绝.
近期抛盘主要受两件事影响.其一,供应商高通(QCOM.O)警告称,在充分供应最先进的晶片上面临瓶颈.其次,Verizon Wireless及美国电话电报公司(AT&T)(T.N)的iPhone销量低于分析师预期,这令人联想到美国高阶手机市场正逐渐饱和,这样的情势发展可能导致电信业者削减高额购机补贴,从而对苹果不利.
周二盘后苹果股价回升7%之前,上述的紧张情绪让苹果市值骤减近800亿美元,而这样的状况从一开始看起来就有些夸大了.苹果尚未采用高通的晶片,虽有可能在下一代iPhone上使用,但这意味着还有好几个月的时间可以解决短缺问题.此外,苹果的规模和重要性意味着其将能够率先取得产出.至于智能手机补贴方面,要烦恼这个问题也可能为时过早.若电信业者无法提出具有竞争力的iPhone价格,则可能面临客户流失.
更重要的是,苹果财报显示其成长轨迹没有太大改变.中国的需求扶摇直上,当地iPhone销售暴增四倍.另外也有更多企业用户试着运用苹果的产品.iPhone及iPad用户也仍持续转向使用Mac系统.Mac电脑销售成长了7%,高于整体电脑业销售增速.毛利率持续上升,目前来到了47%,显示苹果的订价能力高得吓人.结果就是该公司在上季又产生了140亿美元的现金流入,几乎等同于该公司承诺在今年派发给股东的股息.
苹果执行长库克(Tim Cook)看来已经融入苹果惯用词汇,称过去这一季的表现格外突出,当前这一季的形势可能较为艰困.艰困的时刻终将临到苹果身上,但也没有什么理由预期该公司将在短期内遭遇困境.在股价市盈率(本益比)仍仅13.5倍的情形下,投资人应该保有信心.(完)
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--译文审校 孙茉莉
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
* 美元指数小涨0.15%，缩减隔夜跌幅 * 美元持稳，此前美联储会议记录令美元多头失望 * 会议记录不若一些人所预期的强硬 * 但3月升息的可能性仍在 路透东京2月23日 - 美元周四脱离隔夜低位并持稳，因市场重新评估了美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次政策会议记录，该记录令3月升息的可能性犹存。 美联储公布的1月31日至2月1日会议记录显示出，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。 美元多头最初感到失望，他们原本预计会议记录基调更为鹰派，因美联储主席叶伦上周曾表示，等待过久才再度升息是“不明智的”。决策者提到若美元升值，可能带来不利的经济后果，这也打压美元走低。 美联储会议记录公布后，美元兑日圆 隔夜跌至112.905低位，但周四早间回升至113.420，上涨0.1%。 “市场目前的主要关注点在于，美联储是否仍能在3月升息，而会议记录并未暗示下月升息不再可能，”IG Securities资深外汇策略师Junichi I
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持指标利率不变；在监控包括不可预 料的朝鲜(北韩)到全球政策挑战及国内政治丑闻等一系列不确定性之际，央行选择保持政策 稳定。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75%