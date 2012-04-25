《欧洲股市分析》西班牙股票估值反映企业盈利预估持续遭降

* 西班牙IBEX股指触及三年低点,但市盈率远高于2008年的低点

* 随着巴西经济后继乏力,拉美对西班牙股市提振作用消退

* 获利动能恶化,与欧洲逆势而行

* 预计还有更多企业获利预估遭调降--Cheuvreux

记者 Blaise Robinson 编译 张若琪

路透巴黎4月24日电---尽管西班牙股市IBEX指数过去一个月来重挫20%,但股票估值依然持稳,显示愈来愈多分析师正调降其盈利预估.

这是市场还会进一步走弱的可能前兆.

由于担心西班牙在削减赤字和整顿银行业上处境艰困,IBEX指数.IBEX本周跌至三年低点.前述担忧在西班牙举债成本急升中也得到体现,10年期西班牙公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB在6%附近徘徊.

但尽管马德里交易所的该指标股指遭遇去年8月欧元区市场崩溃以来最大的挫败,股票市盈率(本益比)依然保持稳定.

据汤森路透I/B/E/S,IBEX股指以12个月盈利预估计算的市盈率为8.7倍,仅略低于9.2倍的一年均值,且远高于2008年底金融危机高峰时期仅7倍的水平.

欧元区蓝筹股指Euro STOXX 50.STOXX50E市盈率为8.8倍.

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相关图表链接:

西班牙股市(link.reuters.com/zuv77s)

西班牙经济(link.reuters.com/quf25s)

各国和地区股市表现(link.reuters.com/hew86s)

欧元区盈利动能(link.reuters.com/xyd57s)

西班牙与意大利债券较德债利差(link.reuters.com/vur47s)

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市盈率在市场重挫之下仍相对持稳,意味着随着西班牙经济环境恶化,股市分析师在调降西班牙企业的获利展望.

"西班牙市场多数损失的背后,其实可见获利预估持续遭调降,在此同时,高悬在西班牙银行上方的达摩克利斯之剑,又使投资人不敢敲进跌深的个股."Aurel BGC经济分析师及策略师Jean-Louis Mourier表示.

"只要西班牙宏观经济情势没有趋稳,就很难看到获利动能改善和市场反弹."

由于西班牙企业对景气颇佳的拉丁美洲强劲布局,西班牙股票在2010年欧债危机初期展现不错的韧性;但随着西班牙成为危机风暴中心,且巴西火热的经济迅速丧失动能,西班牙股市在2012年表现严重落后.

汤森路透I/B/E/S数据显示,过去三个月调降西班牙企业预估的分析师相对于调升预估的比例自2月初已上升约五个百分点,这个数值是衡量"盈利动能"的重要指标.

这和欧洲普遍趋势背道而驰,数据显示过去几个月欧洲企业的盈利动能改善,德国企业盈利动能即将转为正向.

Cheuvreux分析师Adrian Zunzunegui认为,西班牙股票的负向盈利动能短期内不会改变.其对西班牙国内生产总值(GDP)展望的预估比多数分析师黯淡,这应会进一步刺激当前调降获利预估的趋势.(完)