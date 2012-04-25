《欧洲股市分析》西班牙股票估值反映企业盈利预估持续遭降

欧洲个股：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划--消息
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
* 西班牙IBEX股指触及三年低点,但市盈率远高于2008年的低点
* 随着巴西经济后继乏力,拉美对西班牙股市提振作用消退
* 获利动能恶化,与欧洲逆势而行
* 预计还有更多企业获利预估遭调降--Cheuvreux
记者 Blaise Robinson 编译 张若琪
路透巴黎4月24日电---尽管西班牙股市IBEX指数过去一个月来重挫20%,但股票估值依然持稳,显示愈来愈多分析师正调降其盈利预估.
这是市场还会进一步走弱的可能前兆.
由于担心西班牙在削减赤字和整顿银行业上处境艰困,IBEX指数.IBEX本周跌至三年低点.前述担忧在西班牙举债成本急升中也得到体现,10年期西班牙公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB在6%附近徘徊.
但尽管马德里交易所的该指标股指遭遇去年8月欧元区市场崩溃以来最大的挫败,股票市盈率(本益比)依然保持稳定.
据汤森路透I/B/E/S,IBEX股指以12个月盈利预估计算的市盈率为8.7倍,仅略低于9.2倍的一年均值,且远高于2008年底金融危机高峰时期仅7倍的水平.
欧元区蓝筹股指Euro STOXX 50.STOXX50E市盈率为8.8倍.
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相关图表链接:
西班牙股市(link.reuters.com/zuv77s)
西班牙经济(link.reuters.com/quf25s)
各国和地区股市表现(link.reuters.com/hew86s)
欧元区盈利动能(link.reuters.com/xyd57s)
西班牙与意大利债券较德债利差(link.reuters.com/vur47s)
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市盈率在市场重挫之下仍相对持稳,意味着随着西班牙经济环境恶化,股市分析师在调降西班牙企业的获利展望.
"西班牙市场多数损失的背后,其实可见获利预估持续遭调降,在此同时,高悬在西班牙银行上方的达摩克利斯之剑,又使投资人不敢敲进跌深的个股."Aurel BGC经济分析师及策略师Jean-Louis Mourier表示.
"只要西班牙宏观经济情势没有趋稳,就很难看到获利动能改善和市场反弹."
由于西班牙企业对景气颇佳的拉丁美洲强劲布局,西班牙股票在2010年欧债危机初期展现不错的韧性;但随着西班牙成为危机风暴中心,且巴西火热的经济迅速丧失动能,西班牙股市在2012年表现严重落后.
汤森路透I/B/E/S数据显示,过去三个月调降西班牙企业预估的分析师相对于调升预估的比例自2月初已上升约五个百分点,这个数值是衡量"盈利动能"的重要指标.
这和欧洲普遍趋势背道而驰,数据显示过去几个月欧洲企业的盈利动能改善,德国企业盈利动能即将转为正向.
Cheuvreux分析师Adrian Zunzunegui认为,西班牙股票的负向盈利动能短期内不会改变.其对西班牙国内生产总值(GDP)展望的预估比多数分析师黯淡,这应会进一步刺激当前调降获利预估的趋势.(完)
--译文审校 隋芬
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。