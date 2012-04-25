〔香港金融〕证监会考虑可能实施IPO保荐人须负刑责规定

中国税收：拟修改企业所得税法，允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
路透香港4月25日电---香港证券及期货事务监察委员会(SFC)行政总裁欧达礼周三表示,SFC将考虑规定,若投资银行业者为企业安排首次公开发行(IPO)时未履行职责,需负刑责.
他对路透表示,即将公布的针对IPO保荐人的征询意见稿,将考虑让保荐人对招股说明书内容不实需负起刑事及民事责任.
"两者都在我们的考虑之中,"欧达礼在出席香港一房地产会议的空档对路透说.
路透上周报导了证监会拟对IPO保荐人加强监管,则要求他们对招股说明书的内容负责.[ID:nSB1497872],但并不清楚是否包括在违反规定时追究刑责.
欧达礼表示,征询意见稿应可在未来两三周公布,其中将包括一项保荐人必须遵守的新行为准则.
香港IPO保荐人通常由投资银行或企业金融机构充任,他们为企业起草上市文件,并进行尽职调查,以确保企业符合本地上市规定的要求.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
* 美元指数小涨0.15%，缩减隔夜跌幅 * 美元持稳，此前美联储会议记录令美元多头失望 * 会议记录不若一些人所预期的强硬 * 但3月升息的可能性仍在 路透东京2月23日 - 美元周四脱离隔夜低位并持稳，因市场重新评估了美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次政策会议记录，该记录令3月升息的可能性犹存。 美联储公布的1月31日至2月1日会议记录显示出，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。 美元多头最初感到失望，他们原本预计会议记录基调更为鹰派，因美联储主席叶伦上周曾表示，等待过久才再度升息是“不明智的”。决策者提到若美元升值，可能带来不利的经济后果，这也打压美元走低。 美联储会议记录公布后，美元兑日圆 隔夜跌至112.905低位，但周四早间回升至113.420，上涨0.1%。 “市场目前的主要关注点在于，美联储是否仍能在3月升息，而会议记录并未暗示下月升息不再可能，”IG Securities资深外汇策略师Junichi I
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持指标利率不变；在监控包括不可预 料的朝鲜(北韩)到全球政策挑战及国内政治丑闻等一系列不确定性之际，央行选择保持政策 稳定。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75%