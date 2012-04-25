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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 12:35 BJT

〔香港金融〕证监会考虑可能实施IPO保荐人须负刑责规定

路透香港4月25日电---香港证券及期货事务监察委员会(SFC)行政总裁欧达礼周三表示,SFC将考虑规定,若投资银行业者为企业安排首次公开发行(IPO)时未履行职责,需负刑责.

他对路透表示,即将公布的针对IPO保荐人的征询意见稿,将考虑让保荐人对招股说明书内容不实需负起刑事及民事责任.

"两者都在我们的考虑之中,"欧达礼在出席香港一房地产会议的空档对路透说.

路透上周报导了证监会拟对IPO保荐人加强监管,则要求他们对招股说明书的内容负责.[ID:nSB1497872],但并不清楚是否包括在违反规定时追究刑责.

欧达礼表示,征询意见稿应可在未来两三周公布,其中将包括一项保荐人必须遵守的新行为准则.

香港IPO保荐人通常由投资银行或企业金融机构充任,他们为企业起草上市文件,并进行尽职调查,以确保企业符合本地上市规定的要求.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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