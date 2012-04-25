〔台湾央行〕成本推升的物价由供给面因应,货币政策是抑制需求工具--副总裁

中国税收：拟修改企业所得税法，允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
路透台北4月25日电---台湾央行周三表示,成本推动的物价上涨应由供给面政策因应,货币政策是抑制需求的工具.
针对行政院要求加速两岸货币清算机制建立,央行副总裁杨金龙也在立法院接受质询时称,确实在和人民银行积极沟通货币清算事宜.
杨金龙稍早表示,通膨是预期心理,央行第一把市场游资收紧,超额准备变少,市场利率因而上扬.
台湾油电价双涨升造成物价蠢动,央行持续引导银行间隔夜拆款利率缓步趋升,央行重启升息循环的苗头似乎已现.但分析师指出,欧美经济复苏步履仍旧蹒跚,台湾经济成长乌云仍未散去,此次一次性的油电涨价不致扩散造成普遍性的物价上涨,引发通膨疑虑.[ID:nST0511419](完)
--记者 高洁如;撰写 董永年;审校 杨淑祯
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
* 美元指数小涨0.15%，缩减隔夜跌幅 * 美元持稳，此前美联储会议记录令美元多头失望 * 会议记录不若一些人所预期的强硬 * 但3月升息的可能性仍在 路透东京2月23日 - 美元周四脱离隔夜低位并持稳，因市场重新评估了美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次政策会议记录，该记录令3月升息的可能性犹存。 美联储公布的1月31日至2月1日会议记录显示出，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。 美元多头最初感到失望，他们原本预计会议记录基调更为鹰派，因美联储主席叶伦上周曾表示，等待过久才再度升息是“不明智的”。决策者提到若美元升值，可能带来不利的经济后果，这也打压美元走低。 美联储会议记录公布后，美元兑日圆 隔夜跌至112.905低位，但周四早间回升至113.420，上涨0.1%。 “市场目前的主要关注点在于，美联储是否仍能在3月升息，而会议记录并未暗示下月升息不再可能，”IG Securities资深外汇策略师Junichi I
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持指标利率不变；在监控包括不可预 料的朝鲜(北韩)到全球政策挑战及国内政治丑闻等一系列不确定性之际，央行选择保持政策 稳定。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75%