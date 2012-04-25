版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 12:17 BJT

〔台湾央行〕成本推升的物价由供给面因应,货币政策是抑制需求工具--副总裁

路透台北4月25日电---台湾央行周三表示,成本推动的物价上涨应由供给面政策因应,货币政策是抑制需求的工具.

针对行政院要求加速两岸货币清算机制建立,央行副总裁杨金龙也在立法院接受质询时称,确实在和人民银行积极沟通货币清算事宜.

杨金龙稍早表示,通膨是预期心理,央行第一把市场游资收紧,超额准备变少,市场利率因而上扬.

台湾油电价双涨升造成物价蠢动,央行持续引导银行间隔夜拆款利率缓步趋升,央行重启升息循环的苗头似乎已现.但分析师指出,欧美经济复苏步履仍旧蹒跚,台湾经济成长乌云仍未散去,此次一次性的油电涨价不致扩散造成普遍性的物价上涨,引发通膨疑虑.[ID:nST0511419](完)

--记者 高洁如;撰写 董永年;审校 杨淑祯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐