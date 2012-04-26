〔台股业绩〕友达第一季净损137.96亿台币较上季缩减,但逊于预期

路透台北4月26日电---台湾液晶面板大厂--友达光电(2409.TW)周四公布,第一季净损137.96亿台币,逊于市场预期,且为连续第六季亏损,但亏损金额已较上季缩减. 友达新闻稿称,下半年的营收和出货将逐季成长. 据汤森路透I/B/E/S,市场原预估友达第一季亏损127.7亿台币.友达去年第四季大幅亏损210亿台币;累计该公司自2010年第四季以来已连续六季共净亏损865.82亿台币. 在度过成立来最惨烈的2011年后,友达在2月初表示,随着市场需求可望回温,公司内部调整等不确定性一一消除后,最坏情况已过,今年营运可望逐季好转;而该公司正积极导入高附加价值的面板,以摆脱一般产品化的价格厮杀. 不过,除了面板业景气的波动外,友达还面临另一官司难题.该公司上月在遭美国指控操纵价格官司败诉,友达表示有意上诉,且将逐季提列官司费用.[ID:nST0440244] 该股今日收跌2.5%,报13.65台币;大盘加权股价指数.TWII则是收跌0.55%.(完) 参看相关细节,可点选友达网站,网址为(www.auo.com.tw) 参看友达相关新闻,请点选[2409.TW-CMN] --记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯