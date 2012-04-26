〔台湾个股〕友达预估第二季大尺寸面板出货量较上季成长7-13%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北4月26日电---台湾液晶面板大厂--友达(2409.TW)周四预估,第二季大尺寸面板出货量较上季成长7-13%,而平均售价较上季增1-6%;中小尺寸面板出货量则较上季微增. 友达并预估第二季设备利用率较上季微升. 稍早友达公布第一季净损137.96亿台币,逊于市场预期,且为连续第六季亏损,但亏损金额已较上季缩减.[ID:nST0452146] 该股今日收跌2.5%,报13.65台币;大盘加权股价指数.TWII则是收跌0.55%.(完) 参看相关细节,可点选友达网站,网址为(www.auo.com) 参看友达相关新闻,请点选[2409.TW-CMN] --记者 董永年; 撰写 林妙容 ; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。