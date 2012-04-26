〔专栏节选〕通膨的三个层次--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月26日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

通膨来了？别担心，至少现在还没开始呢！媒体上报导的「通膨」根本就还没成形，甚至可能是错估形势。通膨是个复杂的议题，全球预估通膨再起的经济学家，搞不好和预估经济衰退的人数一样多。要讨论通膨，我们至少要先了解三个层面。

先从最表层说起，也就是我们每天面对的经济相关数据，占据着媒体的重要版面，例如税改和油电双涨。我们要先搞清楚一件事，一次性的加税或油电上涨，并不是通膨，反而是通缩。这些项目的上涨，让消费者的荷包缩水，购买力变弱，整体消费量也减少了；零售商若要维持以往的业绩，也将被迫降价。

不过，这里的关键字是「一次性」：是真的只涨一次，而且社会大众也将其认定是一次性的价格上升。倘若未来政府持续加税，物价也不断上扬，消费者将开始囤货，于是通膨会恶化，成为失控的社会问题。

引爆通膨的第二个层面是景气循环。商品价格上扬或下跌，全视景气循环的方向而定。但经济相关数据愈来愈多，不同经济学家对同一项的数据各自表述，更让大家无所适从。

比方，先前美国消费者支出和就业成长数据出乎意料的强劲，因而激励美国股市的表现。然而，今年是美国史上第四个暖冬，降雪量可能也创下新低，因而带动经济「意外」的成长；随着步入春季，这样的成长速度将无以为继。

如果美国经济成长趋缓，欧洲也不见复苏迹象，加上中国成长似乎仍在减速阶段，这些都无法支撑当前的高油价。特别是，以色列攻击伊朗核武设备的可能性降低后，油价更难维持在高档。

第三个层面就是长期趋势的演变。例如当年共产极权国家的瓦解、网路的普及、全球化风潮，特别是中国扮演世界制造工厂的角色确立，这些都是让过去通膨变成不可能发生的因素；因为网路让价格能见度提高，厂商的选择性也同步增加，制造商可以到中国或其他低成本的地区生产。

不过这样的趋势或许已经走到尽头。因为中国的制造成本已追上许多工业化国家的水准，这是未来通膨最大的风险，也最难察觉、量化和估算时机。

目前来看，台湾最近的油电双涨，似乎是一次性的价格上涨。事实上，一次涨足胜过缓涨，前者有助稳定物价，后者恐将形成通膨压力。即使台湾提高加值型营业税（ＶＡＴ），也不见得会造成通膨。

日本于一九九七年将ＶＡＴ由三％拉高至五％，初期也带动物价温和上扬，但当时走疲的景气循环，让日本在之后几年步入更进一步的通缩环境。

因此，尽管通膨的确是令人担忧的问题，但不会是由一个短期、一次性的价格上涨或税改所造成。通膨之火会是由前述第三个层面，较长期的、全球经济趋势的发展所点燃。(完)

--整理 李盈蒨/杨淑祯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.