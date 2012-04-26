〔专栏节选〕传媒大亨之战,我看黎智英与蔡衍明--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月26日出版的当期「老谢开讲」专栏)

就在旺中媒体购并中嘉案即将进入ＮＣＣ（国家通讯传播委员会）最后裁判阶段，马英九总统在四月十九日发表第一份人权报告书，点出「财团以雄厚资金扩大媒体版图，将导致所有权集中化的不良后果」，正当旺旺集团旗下媒体与壹传媒打成一团之际，格外受人瞩目，也让人对黎智英与蔡衍明不同经营风格更感兴趣。

壹传媒开价五亿美元要出售的新闻，经过公司出面否认，消息似乎云淡风清；不过我们仍然注意着黎老板的一举一动，我甚至认为，这是判断台湾经济荣枯的一项新指标。

在香港挂牌的壹传媒最近股价也随着台湾这项消息在起舞。四月十日，香港传媒报导台湾壹传媒要出售的消息，香港上市的壹传媒从Ｏ．六一港元冲上Ｏ．七八港元，盘中一度大涨二八％，经公司即时澄清无意出售台湾业务，壹传媒收盘Ｏ．六九港元，仍然上涨一三．一％。

**壹电视拖累香港壹传媒业绩**

为什么黎智英要出售台湾业务，壹传媒股价会大涨？原来是台湾业务拖累香港壹传媒的业绩。今年三月十二日，香港壹传媒发布亏损预警，表示到二Ｏ一二年三月为止的会计年度亏损会显着上升。主要原因是集团营运在拓展电视及多媒体业务的营运开支增加，还有壹电视之电视频道，原订在今年元月于台湾的有线电视频道遭系统经营者延迟开播，导致业务延宕。这项利空消息，一度使壹传媒股价跌到Ｏ．五五港元，几乎创下壹传媒上市以来最低价。

黎智英先生在一九八九年六四事件后淡出香港佐丹奴集团，从媒体创业起家，率先在香港创立《苹果日报》，然后是香港《壹周刊》、《忽然一周》，九六年壹传媒在港交所挂牌上市。二ＯＯＯ年的二月，壹传媒一度搭上网路列车，股价暴涨到二十九港元，后来又暴跌回到一．七五港元。近十年来，壹传媒股价最高涨到四．六港元，最后只有Ｏ．五二港元，在香港发行二十四．一二亿股，目前市值是十六．四亿港元；黎智英与太太李颜琴共同持股七四．Ｏ四％，是单一持股最大股东。

壹传媒先是以香港为基地，报纸、杂志都能获利，香港壹传媒业绩稳定。Ｏ九年三月底为止的会计年度，壹传媒营收三十二．九一亿港元，净利二．五七亿港元，每股税后纯益（ＥＰＳ）Ｏ．一一港元；次年营收三十一．二六亿港元，净利三．一七亿港元，ＥＰＳＯ．一三港元。由于黎智英立场反共，壹传媒无法进入中国，这些年来本益比（Ｐ／Ｅ）都不高，台湾业务则从亏损到赚钱，逐渐对壹传媒产生助力。

黎智英在台湾创办的《苹果日报》先是亏损，后来转盈。《壹周刊》几乎是创办不久就赚钱。黎先生不管是办报或办杂志，都展现出与台湾过去报业集团完全不同的手法，很快抢占市场，并且独领风骚，在报业及杂志都带来前所未见的冲击。

有了报纸、杂志成功的经验，黎先生又进军电视。这回他招兵买马，立刻得到各方响应，很多电视圈记者、演艺人员立刻投奔壹电视旗下，壹电视来势汹汹，可是很多环节都不是黎先生所能完全掌握。黎先生在电视的投入甚多，却始终无力突破系统业者对他的封锁，壹电视开办造成的亏损，终于使一一年三月底止的年度出现一九七三万港元的亏损，这是壹传媒很罕见的亏损纪录。

一一年到九月三十日为止的半年报，壹电视亏损三．二四亿港元，近期壹传媒将公告一二年三月底止的会计年度年报，估计亏损的金额将十分惊人，看起来电视业务已成了壹传媒沉重的负担。

在香港壹传媒的年报上，我看到这段话：「壹传媒过去十年已攀上台湾报业及台湾周刊市场的巅峰，将全力冲刺电视业务。」这可能也是黎智英先生的初衷，只是他想的与台湾现实政治生态与产业环境可能有些出入，让他在所战皆捷的媒体生态中，首度遭到滑铁卢。壹电视为了突围，努力烧钱送机上盒，但是仍然无力打开收视率及普及度。

长期下来，若壹电视无法上频道，继续燃烧资金，终有手软的一天，壹电视已收掉财经台，下一个动作会是什么？我正密切注意着黎先生的动向。

**黎动向成为台湾经济荣枯风向球**

黎先生创办佐丹奴，他原是一位征战全世界的商人，一九八九年六四事件，他得罪中国当道，从此弃商转成媒体大亨。他的发源地在香港，壹传媒也在香港上市。不过近十年来，黎先生把很大的比重转到台湾，他在台湾置产，从买地到买楼，又投资股票。这十年来，黎先生最喜欢畅谈他投资台湾银行股的经验，很多家银行他都买成了大股东，只可惜台湾的银行业走过一九八Ｏ年代的辉煌岁月，九Ｏ年代陷入泡沫，这些年在中国卡位不成功，加上又经历房地产、电子业两波呆帐重伤害。黎先生买银行股有赚，但获利与目标仍相去很远，只有买地与买楼，让他大赚。

去年欧债危机之前，黎智英先生已经把手上银行股出清，他说要抱住手上近百亿元现金等机会。他说欧债危机未平，全球经济仍不明朗，不如好好握住现金等机会。黎先生号称手中有近百亿元现金，此时却传出要出售台湾壹传媒业务的消息，这当然是不寻常。

黎先生从香港到台湾，且对台湾寄以厚望，这些年他终于看到台湾土地大涨、豪宅大涨的昔日香港经济发展模式，如果他如传闻卖出台湾资产与业务，这恐怕是台湾经济荣枯的一个十分重要的风向球，象征黎智英先生以实际行动，投下对台湾不信任的一票，希望这事不会发生。

看到黎智英先生这件个案，又让我想起最近正为了旺中宽频购并中嘉有限电视系统，与壹传媒打成一团的蔡衍明。四月十八日，台湾的《苹果日报》以头版整版新闻刊出：「台湾不能只剩一种声音旺旺」，表态反对ＮＣＣ对旺中案「趁乱通过」。同一天，《中时》、中天等中时报系相关媒体都加入围剿壹传媒行列。两大阵营立场分明，公开开战，成为媒体圈热门话题。

我个人不针对有线电视系统购并案评论，不过旺旺的蔡衍明与壹传媒的黎智英却是强烈对比，对照壹传媒的股价跌落到上市以来最低点，旺旺在香港却屡创历史新天价。另一方面，一直以来市价屈居在康师傅之下的中国旺旺，最近后来居上，成为在港挂牌的台资企业市值王，对蔡衍明来说，这是新的里程碑。

**旺旺成长力道强劲 频创历史新高**

四月二十日，中国旺旺的股价最高涨到九．三五港元，写下中国旺旺从新加坡转战香港之后的最高价，中国旺旺以九．二七港元收盘，总市值达一二二六．四二亿港元，约值新台币四六六Ｏ．四亿元，大约是黎智英壹传媒的七十四．七八倍，可见两者相去甚远。而蔡衍明个人持有中国旺旺四八．七七％股权，约值五九八亿港元，等于是新台币二二七三亿元。如果以个人拥有单一公司股票的价值，蔡衍明就是台湾的首富。