〔专栏节选〕传媒大亨之战,我看黎智英与蔡衍明--今周刊「老谢开讲」

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月26日出版的当期「老谢开讲」专栏)
就在旺中媒体购并中嘉案即将进入ＮＣＣ（国家通讯传播委员会）最后裁判阶段，马英九总统在四月十九日发表第一份人权报告书，点出「财团以雄厚资金扩大媒体版图，将导致所有权集中化的不良后果」，正当旺旺集团旗下媒体与壹传媒打成一团之际，格外受人瞩目，也让人对黎智英与蔡衍明不同经营风格更感兴趣。
壹传媒开价五亿美元要出售的新闻，经过公司出面否认，消息似乎云淡风清；不过我们仍然注意着黎老板的一举一动，我甚至认为，这是判断台湾经济荣枯的一项新指标。
在香港挂牌的壹传媒最近股价也随着台湾这项消息在起舞。四月十日，香港传媒报导台湾壹传媒要出售的消息，香港上市的壹传媒从Ｏ．六一港元冲上Ｏ．七八港元，盘中一度大涨二八％，经公司即时澄清无意出售台湾业务，壹传媒收盘Ｏ．六九港元，仍然上涨一三．一％。
**壹电视拖累香港壹传媒业绩**
为什么黎智英要出售台湾业务，壹传媒股价会大涨？原来是台湾业务拖累香港壹传媒的业绩。今年三月十二日，香港壹传媒发布亏损预警，表示到二Ｏ一二年三月为止的会计年度亏损会显着上升。主要原因是集团营运在拓展电视及多媒体业务的营运开支增加，还有壹电视之电视频道，原订在今年元月于台湾的有线电视频道遭系统经营者延迟开播，导致业务延宕。这项利空消息，一度使壹传媒股价跌到Ｏ．五五港元，几乎创下壹传媒上市以来最低价。
黎智英先生在一九八九年六四事件后淡出香港佐丹奴集团，从媒体创业起家，率先在香港创立《苹果日报》，然后是香港《壹周刊》、《忽然一周》，九六年壹传媒在港交所挂牌上市。二ＯＯＯ年的二月，壹传媒一度搭上网路列车，股价暴涨到二十九港元，后来又暴跌回到一．七五港元。近十年来，壹传媒股价最高涨到四．六港元，最后只有Ｏ．五二港元，在香港发行二十四．一二亿股，目前市值是十六．四亿港元；黎智英与太太李颜琴共同持股七四．Ｏ四％，是单一持股最大股东。
壹传媒先是以香港为基地，报纸、杂志都能获利，香港壹传媒业绩稳定。Ｏ九年三月底为止的会计年度，壹传媒营收三十二．九一亿港元，净利二．五七亿港元，每股税后纯益（ＥＰＳ）Ｏ．一一港元；次年营收三十一．二六亿港元，净利三．一七亿港元，ＥＰＳＯ．一三港元。由于黎智英立场反共，壹传媒无法进入中国，这些年来本益比（Ｐ／Ｅ）都不高，台湾业务则从亏损到赚钱，逐渐对壹传媒产生助力。
黎智英在台湾创办的《苹果日报》先是亏损，后来转盈。《壹周刊》几乎是创办不久就赚钱。黎先生不管是办报或办杂志，都展现出与台湾过去报业集团完全不同的手法，很快抢占市场，并且独领风骚，在报业及杂志都带来前所未见的冲击。
有了报纸、杂志成功的经验，黎先生又进军电视。这回他招兵买马，立刻得到各方响应，很多电视圈记者、演艺人员立刻投奔壹电视旗下，壹电视来势汹汹，可是很多环节都不是黎先生所能完全掌握。黎先生在电视的投入甚多，却始终无力突破系统业者对他的封锁，壹电视开办造成的亏损，终于使一一年三月底止的年度出现一九七三万港元的亏损，这是壹传媒很罕见的亏损纪录。
一一年到九月三十日为止的半年报，壹电视亏损三．二四亿港元，近期壹传媒将公告一二年三月底止的会计年度年报，估计亏损的金额将十分惊人，看起来电视业务已成了壹传媒沉重的负担。
在香港壹传媒的年报上，我看到这段话：「壹传媒过去十年已攀上台湾报业及台湾周刊市场的巅峰，将全力冲刺电视业务。」这可能也是黎智英先生的初衷，只是他想的与台湾现实政治生态与产业环境可能有些出入，让他在所战皆捷的媒体生态中，首度遭到滑铁卢。壹电视为了突围，努力烧钱送机上盒，但是仍然无力打开收视率及普及度。
长期下来，若壹电视无法上频道，继续燃烧资金，终有手软的一天，壹电视已收掉财经台，下一个动作会是什么？我正密切注意着黎先生的动向。
**黎动向成为台湾经济荣枯风向球**
黎先生创办佐丹奴，他原是一位征战全世界的商人，一九八九年六四事件，他得罪中国当道，从此弃商转成媒体大亨。他的发源地在香港，壹传媒也在香港上市。不过近十年来，黎先生把很大的比重转到台湾，他在台湾置产，从买地到买楼，又投资股票。这十年来，黎先生最喜欢畅谈他投资台湾银行股的经验，很多家银行他都买成了大股东，只可惜台湾的银行业走过一九八Ｏ年代的辉煌岁月，九Ｏ年代陷入泡沫，这些年在中国卡位不成功，加上又经历房地产、电子业两波呆帐重伤害。黎先生买银行股有赚，但获利与目标仍相去很远，只有买地与买楼，让他大赚。
去年欧债危机之前，黎智英先生已经把手上银行股出清，他说要抱住手上近百亿元现金等机会。他说欧债危机未平，全球经济仍不明朗，不如好好握住现金等机会。黎先生号称手中有近百亿元现金，此时却传出要出售台湾壹传媒业务的消息，这当然是不寻常。
黎先生从香港到台湾，且对台湾寄以厚望，这些年他终于看到台湾土地大涨、豪宅大涨的昔日香港经济发展模式，如果他如传闻卖出台湾资产与业务，这恐怕是台湾经济荣枯的一个十分重要的风向球，象征黎智英先生以实际行动，投下对台湾不信任的一票，希望这事不会发生。
看到黎智英先生这件个案，又让我想起最近正为了旺中宽频购并中嘉有限电视系统，与壹传媒打成一团的蔡衍明。四月十八日，台湾的《苹果日报》以头版整版新闻刊出：「台湾不能只剩一种声音旺旺」，表态反对ＮＣＣ对旺中案「趁乱通过」。同一天，《中时》、中天等中时报系相关媒体都加入围剿壹传媒行列。两大阵营立场分明，公开开战，成为媒体圈热门话题。
我个人不针对有线电视系统购并案评论，不过旺旺的蔡衍明与壹传媒的黎智英却是强烈对比，对照壹传媒的股价跌落到上市以来最低点，旺旺在香港却屡创历史新天价。另一方面，一直以来市价屈居在康师傅之下的中国旺旺，最近后来居上，成为在港挂牌的台资企业市值王，对蔡衍明来说，这是新的里程碑。
**旺旺成长力道强劲 频创历史新高**
四月二十日，中国旺旺的股价最高涨到九．三五港元，写下中国旺旺从新加坡转战香港之后的最高价，中国旺旺以九．二七港元收盘，总市值达一二二六．四二亿港元，约值新台币四六六Ｏ．四亿元，大约是黎智英壹传媒的七十四．七八倍，可见两者相去甚远。而蔡衍明个人持有中国旺旺四八．七七％股权，约值五九八亿港元，等于是新台币二二七三亿元。如果以个人拥有单一公司股票的价值，蔡衍明就是台湾的首富。
在中国旺旺乘风破浪、勇往直前之际，一直以来都是香港台资企业龙头的康师傅，近几个月来股价从二十六港元跌到二十一港元，市值也跌到一
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。