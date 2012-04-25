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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 16:44 BJT

〔台湾央行〕共发行1,392亿台币存单,发行余额增加351亿

路透台北4月25日电---台湾央行周三公布,今日共发行1,392亿台币存单,相较存单到期金额1,041亿,存单发行余额增加351亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 1,142.5

91天期 0.93 173.0

182天期 1.05 76.5

央行上日共发行2,411亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,131亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周二当日超额准备为319亿台币,累计超额准备为负376亿台币,加计前期1%的超额准备为532亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 林高丽

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