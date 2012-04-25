〔台湾债市〕五年期101/1殖利率连两日收低,央行官员释出不升息讯息

路透台北4月25日电---台湾五年期101/1殖利率周三微幅收低,因央行副总裁于盘中的发言,令市场对短期内不升息的预期更加笃定.且昨日20年长券标售后引发空单的回补动作仍然延续,令殖利率第二天收低.

惟交易商认为,虽然央行释出升息无助于抑制通膨的讯息,且预料实质买盘去化资金的需求,将令长券端殖利率惟持在相对低档,不过央行持续拉抬短率的动作,仍将让短券端面临压力.在此情形下,短线101/1殖利率料持续在1.02-1.04%间整理.

"副总裁的说话,某种程度表示了央行的态度."一证券商交易员说.

台湾央行副总裁杨金龙周三表示,成本推动的物价上涨应由供给面政策因应,例如降关税,货物税等.而货币政策是抑制需求的工具.分析师认为,这番话隐喻了央行在6月不致升息以抗通膨.[ID:nST0452136]

央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.489%,自3月26日以来累计已调升9.7基点.

央行于昨日标售101/2R,得标利率为1.725%,大致符合市场预期.各行业的得标比重方面,银行得标比重37.0%、证券业24.12%、票券业0.5%、寿险业38.38%.[ID:nST0516411]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 101/3A01103=TWO +3.50 0.8650 0.8600-0.8650* 21.5

5 101/1A01101=TWO -0.28 1.0274 1.0267-1.0340 343.5

10 101/5A01105=TWO -0.40 1.2735 1.2715-1.2765 6.5

20 101/2RA01102R=TWO -0.35 1.7180 1.7180-1.7180 1.0

交易商指出,昨日101/2R标售结果出炉后,让空方在短线找不到施力点,昨日尾盘与今日殖利率的下跌,多少是受到空单回补的带动.

"实质买盘还是先选择消化资金,预料下周一30年券101/4R的标售结果也不会差."一票券商交易员说.

另一证券商交易员认为,由于长券端殖利率压在低档,让短券缺乏弹升的理由,整条殖利率曲线也趋于平坦化.

"接下来就看美国FOMC的声明,以及下周央行决定要怎么标364天期的定期存单."他说.

美国联邦公开市场委员(FOMC)将在周三1630 GMT公布政策声明,并将在1800 GMT发布经济预期.美联储主席贝南克将于1815 GMT举行记者会.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2735

5 101/1 A01101=TWO 1.0274

2 101/3 A01103=TWO 0.8650(完)