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亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 17:27 BJT

〔台湾汇市〕风险胃纳改善台币兑美元微收升,唯量能不足等候美联储声明

路透台北4月25日电---台币兑美元TWD=TP周三微幅收升1.2分,美国房市改善以及荷兰政府标债顺利,鼓励风险交易人气,台股上扬带动外资小幅汇入,惟美国联邦储备理事会(FED)稍晚将发表会后声明,交投保守且量能不足.

交易商指出,今日盘初除见外商银行抛盘外,随着月底脚步将近,不少出口商有抛汇的实质需求;不过,于汇价29.47元附近,进口商买盘较重压抑台币涨幅,加之市场缺乏更多利多消息刺激,台币又再度回到狭幅区间整理.

他们表示,市场并急于寻找美联储是否将释出更多宽松举措暗示,但目前经济数据好坏参半,料稍晚美联储将按兵不动;加之受到欧债消息多空不一,欧元持续在大幅区间震荡,令国际美元走势更加胶着,预估台币短线将持于29.5元上下整理.

"这些议题炒满久的,多空消息也都钝化...除非有更大消息,像是有QE(货币宽松)美元才可能落底,"一位公股银行交易人士称.

台湾股市.TWII周三上涨0.86%,至7,563.18点;外资及陆资在台股买超18.35亿台币,上交易日为卖超0.78亿.[ID:nST0452210]

多数亚洲新兴经济体货币周三小涨,此前荷兰标债结果强劲,且苹果公布乐观财报.不过在美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结果公布前,投资者仍然谨慎.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.514 29.526 29.400-29.526 29.526 4.97 5.69

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.461 29.485 29.461-29.487 29.487 2.38 2.13

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.035/-0.025

美元/台币六个月期 -0.200/-0.180 -0.200/-0.170

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--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴

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