〔台湾汇市〕风险胃纳改善台币兑美元微收升,唯量能不足等候美联储声明

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
路透台北4月25日电---台币兑美元TWD=TP周三微幅收升1.2分,美国房市改善以及荷兰政府标债顺利,鼓励风险交易人气,台股上扬带动外资小幅汇入,惟美国联邦储备理事会(FED)稍晚将发表会后声明,交投保守且量能不足.
交易商指出,今日盘初除见外商银行抛盘外,随着月底脚步将近,不少出口商有抛汇的实质需求;不过,于汇价29.47元附近,进口商买盘较重压抑台币涨幅,加之市场缺乏更多利多消息刺激,台币又再度回到狭幅区间整理.
他们表示,市场并急于寻找美联储是否将释出更多宽松举措暗示,但目前经济数据好坏参半,料稍晚美联储将按兵不动;加之受到欧债消息多空不一,欧元持续在大幅区间震荡,令国际美元走势更加胶着,预估台币短线将持于29.5元上下整理.
"这些议题炒满久的,多空消息也都钝化...除非有更大消息,像是有QE(货币宽松)美元才可能落底,"一位公股银行交易人士称.
台湾股市.TWII周三上涨0.86%,至7,563.18点;外资及陆资在台股买超18.35亿台币,上交易日为卖超0.78亿.[ID:nST0452210]
多数亚洲新兴经济体货币周三小涨,此前荷兰标债结果强劲,且苹果公布乐观财报.不过在美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结果公布前,投资者仍然谨慎.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
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美元/台币六个月期 -0.200/-0.180 -0.200/-0.170
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--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。