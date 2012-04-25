〔台湾央行〕称本波通膨隐忧由成本推动,分析师料央行本季或不会升息(更新版)

* 成本推动的物价上涨(supply shock)应动用供给面政策工具

* 分析师认为央行6月不会升息

路透台北4月25日电---台湾央行副总裁杨金龙周三表示,成本推动的物价上涨应由供给面政策因应,例如降关税,货物税以及打击囤货等;而货币政策是抑制需求的工具.分析师认为,这番话隐喻了央行在6月不致升息以抗通膨.

杨金龙稍早在立法院还表示,油电上涨,进一步要抑制通膨的预期心理,央行先前已先行把市场游资收紧,超额准备变少,市场利率因而上扬.

"他的话间接反映了央行不愿动用加息这个紧缩性的手段."星展银行分析师马铁英表示.

她进一步表示,一般而言面对供给面的冲击,政府多是透过财政的手段去因应,关税的调降是其中之一,也可能是对中低收入者的提供补贴.而台湾央行主要的管控目标除了CPI,更有核心通膨率(Core CPI)的管控,后者目前仍相当温和.

回顾以往,同样是成本推动的物价上扬,台湾并非第一次面对.台湾2008年曾由于国际油价大幅飙涨,推动了当年的CPI高达3.53%.而当年上半年,央行就两度升息半码(0.125个百分点).

为何当年央行升息以对,但这次市场认为可能性不高?

马铁英指出,今年的CPI年增率估计到达2%,这次的水准不能和上次相比.此外,2008年上半年央行虽升息半码两次,但对存单的调幅却比较微小,合计仅有8基点.此外当时央行动用了升高存款准备率的工具,而不是大幅加息.

她也表示,若以体经济环境来看,当年的经济成长率比今年好,并且失业率的水位也比目前低,因此她认为目前台湾央行并没有太多条件可以升息.

台湾央行在3月底的理监事会议决议利率不变,是连续第三次的维持不动.第二季理监事会议预估将在6月底举办.目前重贴现率维持在1.875%的三年多以来高位.

针对行政院要求加速两岸货币清算机制建立,央行副总裁杨金龙在立法院接受质询时表示,确实在和人民银行积极沟通货币清算事宜.

台湾油电价双涨升造成物价蠢动,央行持续引导银行间隔夜拆款利率缓步趋升,央行重启升息循环的苗头似乎已现.但分析师指出,欧美经济复苏步履仍旧蹒跚,台湾经济成长乌云仍未散去,此次一次性的油电涨价不致扩散造成普遍性的物价上涨,引发通膨疑虑.[ID:nST0511419](完)