〔台湾央行〕称本波通膨隐忧由成本推动,分析师料央行本季或不会升息(更新版)

欧洲个股：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划--消息
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
* 成本推动的物价上涨(supply shock)应动用供给面政策工具
* 分析师认为央行6月不会升息
路透台北4月25日电---台湾央行副总裁杨金龙周三表示,成本推动的物价上涨应由供给面政策因应,例如降关税,货物税以及打击囤货等;而货币政策是抑制需求的工具.分析师认为,这番话隐喻了央行在6月不致升息以抗通膨.
杨金龙稍早在立法院还表示,油电上涨,进一步要抑制通膨的预期心理,央行先前已先行把市场游资收紧,超额准备变少,市场利率因而上扬.
"他的话间接反映了央行不愿动用加息这个紧缩性的手段."星展银行分析师马铁英表示.
她进一步表示,一般而言面对供给面的冲击,政府多是透过财政的手段去因应,关税的调降是其中之一,也可能是对中低收入者的提供补贴.而台湾央行主要的管控目标除了CPI,更有核心通膨率(Core CPI)的管控,后者目前仍相当温和.
回顾以往,同样是成本推动的物价上扬,台湾并非第一次面对.台湾2008年曾由于国际油价大幅飙涨,推动了当年的CPI高达3.53%.而当年上半年,央行就两度升息半码(0.125个百分点).
为何当年央行升息以对,但这次市场认为可能性不高?
马铁英指出,今年的CPI年增率估计到达2%,这次的水准不能和上次相比.此外,2008年上半年央行虽升息半码两次,但对存单的调幅却比较微小,合计仅有8基点.此外当时央行动用了升高存款准备率的工具,而不是大幅加息.
她也表示,若以体经济环境来看,当年的经济成长率比今年好,并且失业率的水位也比目前低,因此她认为目前台湾央行并没有太多条件可以升息.
台湾央行在3月底的理监事会议决议利率不变,是连续第三次的维持不动.第二季理监事会议预估将在6月底举办.目前重贴现率维持在1.875%的三年多以来高位.
针对行政院要求加速两岸货币清算机制建立,央行副总裁杨金龙在立法院接受质询时表示,确实在和人民银行积极沟通货币清算事宜.
台湾油电价双涨升造成物价蠢动,央行持续引导银行间隔夜拆款利率缓步趋升,央行重启升息循环的苗头似乎已现.但分析师指出,欧美经济复苏步履仍旧蹒跚,台湾经济成长乌云仍未散去,此次一次性的油电涨价不致扩散造成普遍性的物价上涨,引发通膨疑虑.[ID:nST0511419](完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯/丁淑琴
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。