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亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 17:22 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业买超32.5亿台币

路透台北4月25日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 12.50 42.00 -29.50

票券业 0.00 3.00 -3.00

证券业 55.50 23.00 +32.50 (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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