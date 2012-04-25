《热点透视》香港证监会欲让未尽责IPO保荐人负刑责,看来是矫枉过正

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley 编译 王冠中
路透香港4月25日电---香港不应该急着把未尽责的首次公开发行(IPO)保荐人关进大牢里.香港证券及期货事务监察委员会(SFC)希望加强上市规范的想法是对的,但是要求保荐人对招股说明书内容负起民事和刑事责任,又是矫枉过正了,这样的政策应该会让香港的效率降低.
SFC指出,应该为IPO护航并执行尽职调查的保荐人,经常都没有好好尽责,常常有指派经验不足的人员和管理层访谈,以及研究调查沦于纸上谈兵的状况.SFC上周撤销台湾兆丰证券旗下兆丰资本(亚洲)就机构融资提供意见的牌照,并施以540万美元史上最高罚款.
名誉兹事体大,应会让保荐人守规矩些,但也不是一定都会有用.由于会有多家银行共同经手单一交易的情况,例如嘉能可在其2011年IPO招股说明书内指明了18家承销行,这类交易若出问题,对名誉的损伤也是大家一同分摊的.在最坏的情况下,部分发行者可能会偏好最为宽松的保荐人.
因此,效法美国的作法,让怠忽职责的保荐人面临诉讼也是合情合理的.这意味着整体IPO费用将会上涨,目前香港IPO费用仅为美国的三分之一左右.不过这增加的费用,应会被市场的信任度提高所抵销.目前而言,如果一家内地企业被证实作假帐,香港投资人几乎是不可能把钱拿回来的.
但要让银行家个人面临刑责,可能会带来事与愿违的结果.保荐人的检查可能会流于制式化,完全不用常识判断,而这已经是审计员之中存在的一个问题.全球性的银行也会更倾向新加坡或伦敦等其他市场来执行IPO,不管发行者的资质如何.
此外,香港也面临其他更难解决的问题.有些超出当局管辖所及范围的企业亦寻求在香港上市.这也增加了投资人买到不良资产的机会.而投资人不能像在其他市场一样适当反映价格风险并要求IPO折价出售,似乎也显示出市场运作出了问题.没做好功课的看来不是只有IPO保荐人而已.(完)
--译文审校 吴云凌
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。