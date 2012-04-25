《热点透视》香港证监会欲让未尽责IPO保荐人负刑责,看来是矫枉过正

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley 编译 王冠中

路透香港4月25日电---香港不应该急着把未尽责的首次公开发行(IPO)保荐人关进大牢里.香港证券及期货事务监察委员会(SFC)希望加强上市规范的想法是对的,但是要求保荐人对招股说明书内容负起民事和刑事责任,又是矫枉过正了,这样的政策应该会让香港的效率降低.

SFC指出,应该为IPO护航并执行尽职调查的保荐人,经常都没有好好尽责,常常有指派经验不足的人员和管理层访谈,以及研究调查沦于纸上谈兵的状况.SFC上周撤销台湾兆丰证券旗下兆丰资本(亚洲)就机构融资提供意见的牌照,并施以540万美元史上最高罚款.

名誉兹事体大,应会让保荐人守规矩些,但也不是一定都会有用.由于会有多家银行共同经手单一交易的情况,例如嘉能可在其2011年IPO招股说明书内指明了18家承销行,这类交易若出问题,对名誉的损伤也是大家一同分摊的.在最坏的情况下,部分发行者可能会偏好最为宽松的保荐人.

因此,效法美国的作法,让怠忽职责的保荐人面临诉讼也是合情合理的.这意味着整体IPO费用将会上涨,目前香港IPO费用仅为美国的三分之一左右.不过这增加的费用,应会被市场的信任度提高所抵销.目前而言,如果一家内地企业被证实作假帐,香港投资人几乎是不可能把钱拿回来的.

但要让银行家个人面临刑责,可能会带来事与愿违的结果.保荐人的检查可能会流于制式化,完全不用常识判断,而这已经是审计员之中存在的一个问题.全球性的银行也会更倾向新加坡或伦敦等其他市场来执行IPO,不管发行者的资质如何.

此外,香港也面临其他更难解决的问题.有些超出当局管辖所及范围的企业亦寻求在香港上市.这也增加了投资人买到不良资产的机会.而投资人不能像在其他市场一样适当反映价格风险并要求IPO折价出售,似乎也显示出市场运作出了问题.没做好功课的看来不是只有IPO保荐人而已.(完)