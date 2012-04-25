〔台湾货币市场〕月底将近短率高位垫高,需求升高短率蠢动(更新版)

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
(新增拆款及存单发行细节)
* 央行再调升委托代收利率0.3基点至0.489%
* 料月底日近短率将续升
记者 高洁如
路透台北4月25日电---台湾银行间短期利率周三再微幅攀升,央行刻意引导短率上扬加以月底需求攀升,让一周短率高位碰触0.80%的近期高位.预期月底日近短率将再进一步攀升.
资金调度人士指出,央行并未放松收受市场游资的力道,加以月底企业的需求上扬,让一周的拆款利率成交区间高位进一步往上.而今日票券商的发票量已上升,且受到资金趋少的影响,短票利率扬升.
"周末会紧但不会大紧,"一位民营银行称.
央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.489%,自3月26日以来累计已调升9.7基点.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.503%,上日在0.500%;区间在0.379-0.70%,上日在0.378-0.71%.
一周(2-7天)拆款区间在0.486-0.80%,高位较上日上升7基点;上日区间在0.49-0.73%.
**短票成交利率微升**
短票方面,票券商人士指出,今日发票量已上扬,且银行买票意愿稍受月底脚步接近的影响,令利率小升.
今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.86%,大型公营银行的成交利率为0.86-0.87%.较上日小升约1基点.
央行今日存单到期1,041亿,发行1,392亿台币存单.[TW/MMTCN]
累计本周存单到期金额为1兆(万亿)250.5亿台币,本周余日到期情况分别为周四2,515亿以及周五1,216亿台币.紧缩因子则为周五的400亿台币公债交割.
拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为28亿台币;累计超额准备为负348亿台币,加计前期1%的超额准备为560亿台币.
**RP利率持平**
债市同业附买回(RP)利率持平,因场内无紧缩因子干扰,资金调度尚称平顺,不过20年期公债交割在即,已有寿险提前自市场抽离资金或预告将走钱.
资金调度人士指出,由于月底将近资金需求陆续浮现,各家资金缺口不一,但投信和寿险仍有余钱供应,场上不至找不到钱,承作跨月交易利率大底维持不变,RP利率持于既有区间.
值得注意的是,央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.489%,自3月26日以来累计已调升9.7基点.交易商对此表示,受到央行缓步调升隔拆利率影响,本地银行基于内部成本考量,与券商承作附卖回(RS)公债的利率微幅上调1个基点.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.
央行周五将发行20年期101/2R期公债,金额为400亿台币.各行业的得标比重方面,银行得标比重37.0%、证券业24.12%、票券业0.5%、寿险业38.38%.[ID:nST0516411](完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 林高丽/丁淑琴
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。