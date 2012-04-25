〔台湾货币市场〕月底将近短率高位垫高,需求升高短率蠢动(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 央行再调升委托代收利率0.3基点至0.489%

* 料月底日近短率将续升

记者 高洁如

路透台北4月25日电---台湾银行间短期利率周三再微幅攀升,央行刻意引导短率上扬加以月底需求攀升,让一周短率高位碰触0.80%的近期高位.预期月底日近短率将再进一步攀升.

资金调度人士指出,央行并未放松收受市场游资的力道,加以月底企业的需求上扬,让一周的拆款利率成交区间高位进一步往上.而今日票券商的发票量已上升,且受到资金趋少的影响,短票利率扬升.

"周末会紧但不会大紧,"一位民营银行称.

央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.489%,自3月26日以来累计已调升9.7基点.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.503%,上日在0.500%;区间在0.379-0.70%,上日在0.378-0.71%.

一周(2-7天)拆款区间在0.486-0.80%,高位较上日上升7基点;上日区间在0.49-0.73%.

**短票成交利率微升**

短票方面,票券商人士指出,今日发票量已上扬,且银行买票意愿稍受月底脚步接近的影响,令利率小升.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.86%,大型公营银行的成交利率为0.86-0.87%.较上日小升约1基点.

央行今日存单到期1,041亿,发行1,392亿台币存单.[TW/MMTCN]

累计本周存单到期金额为1兆(万亿)250.5亿台币,本周余日到期情况分别为周四2,515亿以及周五1,216亿台币.紧缩因子则为周五的400亿台币公债交割.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为28亿台币;累计超额准备为负348亿台币,加计前期1%的超额准备为560亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率持平,因场内无紧缩因子干扰,资金调度尚称平顺,不过20年期公债交割在即,已有寿险提前自市场抽离资金或预告将走钱.

资金调度人士指出,由于月底将近资金需求陆续浮现,各家资金缺口不一,但投信和寿险仍有余钱供应,场上不至找不到钱,承作跨月交易利率大底维持不变,RP利率持于既有区间.

值得注意的是,央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.489%,自3月26日以来累计已调升9.7基点.交易商对此表示,受到央行缓步调升隔拆利率影响,本地银行基于内部成本考量,与券商承作附卖回(RS)公债的利率微幅上调1个基点.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.

央行周五将发行20年期101/2R期公债,金额为400亿台币.各行业的得标比重方面,银行得标比重37.0%、证券业24.12%、票券业0.5%、寿险业38.38%.[ID:nST0516411](完)