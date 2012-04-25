〔表格〕台湾3月M2年增率升至5.05%,因银行放款与投资增加

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
路透台北4月25日电---台湾央行周三公布,3月货币总计数M2年增率升至5.05%,因银行放款与投资成长增加所致.
2012年央行设定M2年增率目标区间2.5-6.5%,与去年相同.
货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.
以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%):
M2 M1A M1B
2012年
3月 5.05 2.74 3.47
2月 4.92 1.16 2.84
1月 5.22 4.22 3.86
2011年
12月 5.01 5.85 3.51
11月 5.07 6.37 4.22
10月 5.54 7.50 5.12
9月 5.85 8.84 6.28
8月 6.16 9.45 7.44
7月 6.18 7.30 7.60
6月 5.99 6.72 8.06
5月 6.14 6.92 8.00
4月 5.88 8.73 8.17
3月 5.97 10.08 9.22
2月 6.12 8.37 9.40
1月 5.59 11.11 9.35 (完)
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--记者 高洁如; 审校 乔艳红
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
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