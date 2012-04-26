台湾经济指标预测--4月26日至5月21日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北4月26日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------4月30日当周---------------------------------------- 4/30 1630 国内生产总值(GDP) 第一季 -- 统计值+1.89%(年增率) -------------------------------4月30日当周---------------------------------------- 5/4 1600 外汇存底 4月底 -- 3,938.71亿美元 -------------------------------5月7日当周---------------------------------------- 5/7 1600 消费者物价指数(CPI) 4月 -- +1.21%(年变动率) 5/7 1600 商品出口 4月 -- -3.2%(年变动率) 5/7 1600 商品进口 4月 -- -5.8%(年变动率) --------------------------------5月21日当周----------------------------------------- 5/21 1620 经常帐 第一季 -- 顺差121亿美元 5/21 1600 外销订单 4月 -- -1.58%(年变动率) 5/22 1600 季调失业率 4月 -- 4.14% 5/23 1600 工业生产 4月 -- -3.42%(年变动率) 5/25 1610 M2货币总计数 4月 -- +5.05%(年变动率) -- 1600 央行理监事会议 第二季 -- 重贴现率1.875% 注:*代表新增.(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] --记者 高洁如; 审校 林高丽 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN] 欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。