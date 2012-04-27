〔新债招标〕台湾台电10年期无担债以1.52%定价,落于预期区间上缘

路透台北4月27日电---台湾最大公司债发行单位--台电周五公布10年期无担保公司债以1.52%定价,落在市场预期区间1.48-1.53%的偏上缘位置. 另根据台电的标售文件显示,七年期债券以1.43%定价,高于市场预期的1.37-1.42%;五年期债券以1.29%定价,也高于市场预期1.23-1.28%. 标售文件指出,五、七年与10年券各发行42.5、40及90亿台币,总共发行172.5亿台币,较预计发行总额120亿台币增量逾43%. 台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) --记者 董永年; 审校 丁淑琴