〔新债招标〕台湾台电10年期无担债以1.52%定价,落于预期区间上缘

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透台北4月27日电---台湾最大公司债发行单位--台电周五公布10年期无担保公司债以1.52%定价,落在市场预期区间1.48-1.53%的偏上缘位置. 另根据台电的标售文件显示,七年期债券以1.43%定价,高于市场预期的1.37-1.42%;五年期债券以1.29%定价,也高于市场预期1.23-1.28%. 标售文件指出,五、七年与10年券各发行42.5、40及90亿台币,总共发行172.5亿台币,较预计发行总额120亿台币增量逾43%. 台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) --记者 董永年; 审校 丁淑琴
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。