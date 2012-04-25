《综述》美国3月耐久财订单创三年来最大跌幅,显示工厂动能减弱

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
* 3月耐久财订单下挫4.2%
* 3月扣除运输的耐久财订单下滑1.1%
* 衡量企业支出计画的指标减少0.8%
* 报告整体疲弱显示工厂动能减弱
路透华盛顿4月25日电---美国3月耐久财(耐用品)需求的降幅创三年来最大,并且企业削减支出计画,暗示经济在第一季结束之际放缓.
商务部周三公布的数据显示,3月耐久财订单下挫4.2%,创2009年1月以来最大降幅,2009年初时经济情势暴跌.分析师原预期3月耐久财订单下跌1.7%.
2月耐久财订单亦从初值的增长2.4%下修为增长1.9%.
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。