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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 06:33 BJT

《综述》美国3月耐久财订单创三年来最大跌幅,显示工厂动能减弱

* 3月耐久财订单下挫4.2%

* 3月扣除运输的耐久财订单下滑1.1%

* 衡量企业支出计画的指标减少0.8%

* 报告整体疲弱显示工厂动能减弱

路透华盛顿4月25日电---美国3月耐久财(耐用品)需求的降幅创三年来最大,并且企业削减支出计画,暗示经济在第一季结束之际放缓.

商务部周三公布的数据显示,3月耐久财订单下挫4.2%,创2009年1月以来最大降幅,2009年初时经济情势暴跌.分析师原预期3月耐久财订单下跌1.7%.

2月耐久财订单亦从初值的增长2.4%下修为增长1.9%.

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