〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨,巴拿马型船获利创年内新高

路透4月25日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第11日上涨,因大西洋及太平洋内湾租船业务活跃,较小型船只运费上涨.

波罗的海乾散货运价指数升21点或1.88%,至1,137点.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨3.93%,日均获利达13,520美元,创下今年年内新高.

"巴拿马型市场活动增温,少数剩余船只也仍在运作.由于不断有人来询价,短期料有上涨压力,"McQuilling Partners Inc.在其每日市场评论中称.

经纪商Fearnleys的一周报告称,两个半球的煤炭船运活动均有增加,且来自南美东海岸的谷物季节仍相当活跃.

轻便型船舶日均获利也涨至年内高位8,698美元.超轻便型船舶涨至11,369美元.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.46%至1,514点.(完)