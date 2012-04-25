〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨,巴拿马型船获利创年内新高

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
路透4月25日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第11日上涨,因大西洋及太平洋内湾租船业务活跃,较小型船只运费上涨.
波罗的海乾散货运价指数升21点或1.88%,至1,137点.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨3.93%,日均获利达13,520美元,创下今年年内新高.
"巴拿马型市场活动增温,少数剩余船只也仍在运作.由于不断有人来询价,短期料有上涨压力,"McQuilling Partners Inc.在其每日市场评论中称.
经纪商Fearnleys的一周报告称,两个半球的煤炭船运活动均有增加,且来自南美东海岸的谷物季节仍相当活跃.
轻便型船舶日均获利也涨至年内高位8,698美元.超轻便型船舶涨至11,369美元.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.46%至1,514点.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。