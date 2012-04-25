《日本重要政经日程》--4月26日

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月25日(三)
2350 - 资本流动数据
4月26日(四)
0100 - 东京地方法院对前日本民主党干事长小泽一郎的政治献金案审理做出裁决
0120 -- 三个月贴现国库券标售
0130 - 两年期日本公债标售
0800 - JX Nippon Oil & Energy (5020.T)5月炼油量展望
企业面:
0230 - 大发汽车7262.T公布全年财报
0230 - 川崎重工业(7012.T)公布全年财报
0430 - 三菱汽车(7211.T)公布全年财报
0430 - 信越化学工业(4063.T)公布全年财报
0600 - 小松制作所(6301.T)公布全年财报
0600 - Advantest Corp (6857.T)公布全年财报
0600 - 北陆电力(9505.T)公布全年财报
0600 - 九州电力(9508.T)公布全年财报
0600 - 日本烟草产业(2914.T)公布全年财报
0610 - Ricoh(7752.T)公布全年财报
0700 - 任天堂7974.OS公布第四季财报
0700 - 京瓷(6971.T)公布全年财报
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 王兴亚
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
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近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。