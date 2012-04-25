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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 06:56 BJT

《日本重要政经日程》--4月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月25日(三)

2350 - 资本流动数据

4月26日(四)

0100 - 东京地方法院对前日本民主党干事长小泽一郎的政治献金案审理做出裁决

0120 -- 三个月贴现国库券标售

0130 - 两年期日本公债标售

0800 - JX Nippon Oil & Energy (5020.T)5月炼油量展望

企业面:

0230 - 大发汽车7262.T公布全年财报

0230 - 川崎重工业(7012.T)公布全年财报

0430 - 三菱汽车(7211.T)公布全年财报

0430 - 信越化学工业(4063.T)公布全年财报

0600 - 小松制作所(6301.T)公布全年财报

0600 - Advantest Corp (6857.T)公布全年财报

0600 - 北陆电力(9505.T)公布全年财报

0600 - 九州电力(9508.T)公布全年财报

0600 - 日本烟草产业(2914.T)公布全年财报

0610 - Ricoh(7752.T)公布全年财报

0700 - 任天堂7974.OS公布第四季财报

0700 - 京瓷(6971.T)公布全年财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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