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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 09:07 BJT

〔香港新股〕永达集团今日参加上市聆讯,下周或开始推介--IFR

路透4月26日电---据汤森路透旗下IFR报导,汽车经销商永达集团将于今天参加港交所上市聆讯，一旦获批将于下周开始进行上市推介。

该公司是次计划发行的股份约为上市后总股本的25%，募集4亿至5亿美元。但是，有消息人士指，公司将根据市场情况决定发行股数，有可能会降低发行规模。

交银国际、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起负责安排是次交易。

永达集团1992年在上海成立，该公司目前在全国拥有超过30家4S店，销售的国际高端品牌包括宝马、奥迪、英菲尼迪和保时捷等.(完)

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--整理 杨淑祯; 审校 黄凯

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