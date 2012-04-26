〔香港新股〕永达集团今日参加上市聆讯,下周或开始推介--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月26日电---据汤森路透旗下IFR报导,汽车经销商永达集团将于今天参加港交所上市聆讯，一旦获批将于下周开始进行上市推介。
该公司是次计划发行的股份约为上市后总股本的25%，募集4亿至5亿美元。但是，有消息人士指，公司将根据市场情况决定发行股数，有可能会降低发行规模。
交银国际、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起负责安排是次交易。
永达集团1992年在上海成立，该公司目前在全国拥有超过30家4S店，销售的国际高端品牌包括宝马、奥迪、英菲尼迪和保时捷等.(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 杨淑祯; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。