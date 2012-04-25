〔新西兰央行〕维持利率在2.5%不变,警告汇价可能影响利率(更新版)

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路透惠灵顿4月26日电---新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期,因通胀温和且经济前景喜忧参半,但警告新西兰元汇价若持续偏高将会影响到利率.

新西兰央行维持指标利率在纪录低位2.5%不变,自去年3月以来便一直如此,因通胀温和且新西兰元汇价水准偏高.

"目前指标利率仍处于2.5%是适宜的,"新西兰央行总裁博拉尔德表示.

但博拉尔德表示,尽管近来商品价格下滑,新西兰元汇价水准仍高,并警告这将会影响到未来的政策.

"如果一切都没变,而汇价仍强劲,那么央行将需要重新评估设定货币政策的前景."

对比3月时新西兰央行表示,由于通胀温和、新西兰元高企,维持利率不变是审慎做法.

最新评论则强化了低利率将持续更久的预期,即使是企业和消费者信心从低水准回升,且房价复苏.

"如果汇价仍强劲,经济成长仍疲弱,而通胀又偏低,那么可能会降低利率,或是按兵不动更长久一些,"UBS资深分析师Robin Clements表示.

在利率决议前进行的路透调查显示,16位受访分析师有略微多数预期今年稍后将会升息,目前许多分析师都已将加息时间预期改成了明年.

博拉尔德表示,国内经济正展现复苏迹象,房市活动回升,且建筑活动也正在复苏,与预期相符.(完)