〔EIA库存周报〕美国上周原油库存增加400万桶,油品库存下滑

* 美国原油库存录得2009年以来最大五周增幅

* 库欣原油库存上升至一年高位

* 汽油及馏分油库存下降

* 原油库存增幅最大区域在墨湾沿岸

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

04/20/12 较上周 较上年 04/20/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 368.4 -1.0 7.3 373.0 4.0 9.9

馏分油 128.8 -3.6 -19.6 125.9 -3.1 -20.6

汽油 216.8 -3.6 6.2 211.7 -2.2 6.1

取暖油 27.2 -1.0 -6.2 27.0 -0.9 -5.9

新配方(RFG)汽油 0.3 -0.2 -0.2 0.5 0.0 0.1

煤油型航空燃料 40.0 0.1 0.8 39.6 0.3 -0.4

原油日加工量 14.1 0.2 0.2 14.5 0.0 0.4

炼厂产能利用率(%)82.9 0.6 1.3 84.7 0.1 2.0

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.7 0.1 -0.6

路透4月25日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存因进口增加而上升,精炼油品库存大幅减少.

4月20日止当周美国国内原油库存增加398万桶至3.7302亿桶.路透调查的分析师平均预期上周库存增长270万桶.

原油库存增加最大区域在墨西哥湾沿岸,该地区库存增加310万桶.EIA数据显示,过去五周全国库存增幅为2009年1月以来最大.

国内汽油库存减少224万桶至2.1173亿桶,分析师预估为减少90万桶.

包括柴油及取暖油在内的馏分油库存减少305万桶至1.2593亿桶.分析师原先预估为增加10万桶

汽油需求持续较上年同期下滑,四周平均需求减少4.2%.馏分油四周平均需求较上年同期增加0.1%.

原油进口日均增加4.8万桶至日均873万桶.

炼厂利用率增加0.1个百分点至84.7%.分析师原先估增加0.5个百分点.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约交割地--库欣的原油库存上升57.4万桶,至4,175万桶,库欣库存徘徊于逾一年最高位.

美国原油期货CLc1在EIA报告公布之后下跌,但在股市上涨带动下收高.结算价上涨0.57美元,报每桶104.12美元.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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