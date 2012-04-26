〔企业并购〕制药商Watson将以至少56亿美元收购Actavis

路透4月25日电---美国制药商Watson Pharmaceuticals WPI.N周三宣布,同意以至少42.5亿欧元(56亿美元)买下Actavis,这桩并购案将强化其成为全球最大非专利药(generic drug)供应商之一的地位,且将扩展其在国际市场的影响力.

路透最早在3月21日报导称,Watson接近买下瑞士制药商Actavis,以助其更有效地与Teva Pharmaceutical Industries (TEVA.TA)和诺华制药(Novartis)NOVN.VX旗下山德士(Sandoz)竞争.

非专利药产业近期出现一波合并潮,因西方国家政府向医药产业施压,要求尽量压低供应价格,这对那些可以用最低成本生产的大型业者有利.

该公司表示,根据协议内容,Watson先期将会支付Actavis 42.5亿欧元,若Actavis在2012年达成特定的绩效目标,则Actavis股东可望在协商期间收到总额2.50亿欧元的款项.

Watson称这起交易将会立即带来获利,预估三年内可以达成的节约成本及其他综效(协同效应)将超过3亿美元.该公司的税率也将从约36%降至约28%.这笔交易预料将在地四季结案.

在宣布这项交易后,Watson股价在盘后交易中大涨超过5%,而自路透披露相关消息以来,该公司股价已经大涨超过18%.

这桩交易对德意志银行(DBKGn.DE)也十分重要,在2007年冰岛大亨Bjorgolfur Thor Bjorgolfsson的杠杆收购(LBO)后,德意志银行还持有数以十亿欧元计Actavis的负债.

德意志银行将于周四公布第一季财报.出售Actavis股权之后将让这家德国最大银行业者提升资本缓冲,若不这么做,则该行得要另外筹集资本以符合更严格的规定.(完)