澳新经济指标预测--4月26日-5月3日****

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
路透4月26日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月23日当周----------------------------------
4月26日(四)
暂无重要数据
4月27日(五)
暂无重要数据
------------------------------4月30日当周----------------------------------
4月29日(日)
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 3月 -- 顺差1.61
(年度) -- 顺差6.2
进口(亿新西兰元) 3月 -- 34.3
出口(亿新西兰元) -- 35.9
4月30日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 -- +0.5%
0100 新西兰NBNZ企业对经济信心 4月 -- 33.8%
0130 澳洲民间信贷 3月 -- +0.4%
房屋信贷 -- +0.4%
5月1日(二)
0130 澳洲房价指数(较前季) 第一季 -- -1.0%
0430 澳洲央行利率决定 -- 4.25%
2245 新西兰HLFS失业率 第一季 -- 6.3%
就业人数(较前季) -- +0.1%
就业参与率 -- 68.2%
5月2日(三)
暂无重要数据
5月3日(四)
暂无重要数据 (完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。