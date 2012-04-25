《台湾报摘》--工商时报4月26日

* 头版头条:

--行政院周三再度召开证所税课征的修法案,据了解,行政院已产生初步版本,连夜向总统马英九报告,拟提报今天行政院会通过.扣除额从300万台币提高到400万,分离税率从20%降为15%,个人期所税取消,法人维持,证交税的半数可作为证所税的扣抵税额.

* 其他:

--立法院长王金平周三召集朝野立委就证所税案进行讨论.王金平说,会议没有共识,但立委皆反应外界对证所税反弹很大.财委会召委卢秀燕也指出,目前社会压力已全面涌向立法院,就算行政院会通过,证所税要在本会期通过"我也没把握".

--封测大厂矽品(2325.TW)董事长林文伯宣布,今年资本支出将大举提高到175亿台币的历史新高,年增率高达六成.林文伯说,半导体产业在第一季落底后开始复苏,虽然大环境仍不稳定,短期可能走的跌跌撞撞,但下半年景气仍将持续复苏.

--国台办副主任、海协会常务副会长郑立中表示第八次江陈会谈预计签署的两岸投资保障协议与两岸海关合作协议"已基本完成协商".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁;审校

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]