〔美股业绩〕卡特彼勒获利成长并调高获利预估,然中国疑虑仍打压股价

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 第一季每股盈余(EPS)为2.37美元,分析师预估为2.13美元
* 营收成长23%至160亿美元,预估为162亿美元
* 将2012财年EPS预估由9.25美元调高至9.50美元
* 股价重挫,受中国疑虑和温和财测影响
路透4月25日电---对于中国和其他主要新兴市场放缓的疑虑盖过卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)第一季获利优于预期的利好,令该公司股价周三盘中一度挫跌5%.
卡特彼勒仍延续一连串的强劲季度表现,靠矿业业务扩张和打算将设备汰旧换新的美国买家的销售,创下29%的获利增长.这家全球最大建筑机械制造商并调高年度获利展望.
"该季表现不错,但获利预估只调高那么点儿,而且营收预估维持不变."Jefferies & Co股票分析师Stephen Volkmann在给客户的报告中称.他表示卡特彼勒的库存水准上升"可能引发部分投资人担心."
卡特彼勒公布季度净利16亿美元,EPS为2.37美元,上年同期分别为12亿美元,或EPS为1.84美元.
该公司并称第一季营收成长23%至160亿美元.
汤森路透I/B/E/S分析师平均预估卡特彼勒EPS为2.13美元.分析师预估的营收为162亿美元.
卡特彼勒将全年EPS预估从9.25美元调高至9.50美元.然而营收预估则维持在680-700亿美元不变.
该公司包括矿业在内的资源部门营收成长73%,获利增加46%.建筑产品营收和获利均增长13%.
卡特彼勒股价周三下挫4.6%,收报103.44美元.(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。