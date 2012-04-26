〔美股业绩〕卡特彼勒获利成长并调高获利预估,然中国疑虑仍打压股价

* 第一季每股盈余(EPS)为2.37美元,分析师预估为2.13美元

* 营收成长23%至160亿美元,预估为162亿美元

* 将2012财年EPS预估由9.25美元调高至9.50美元

* 股价重挫,受中国疑虑和温和财测影响

路透4月25日电---对于中国和其他主要新兴市场放缓的疑虑盖过卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)第一季获利优于预期的利好,令该公司股价周三盘中一度挫跌5%.

卡特彼勒仍延续一连串的强劲季度表现,靠矿业业务扩张和打算将设备汰旧换新的美国买家的销售,创下29%的获利增长.这家全球最大建筑机械制造商并调高年度获利展望.

"该季表现不错,但获利预估只调高那么点儿,而且营收预估维持不变."Jefferies & Co股票分析师Stephen Volkmann在给客户的报告中称.他表示卡特彼勒的库存水准上升"可能引发部分投资人担心."

卡特彼勒公布季度净利16亿美元,EPS为2.37美元,上年同期分别为12亿美元,或EPS为1.84美元.

该公司并称第一季营收成长23%至160亿美元.

汤森路透I/B/E/S分析师平均预估卡特彼勒EPS为2.13美元.分析师预估的营收为162亿美元.

卡特彼勒将全年EPS预估从9.25美元调高至9.50美元.然而营收预估则维持在680-700亿美元不变.

该公司包括矿业在内的资源部门营收成长73%,获利增加46%.建筑产品营收和获利均增长13%.

卡特彼勒股价周三下挫4.6%,收报103.44美元.(完)