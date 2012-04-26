《台湾报摘》--经济日报4月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--苹果(AAPL.O)执行长库克在财报说会中对于频频在全球开打的专利诉讼,释出止战和解意向,意谓着三星(005930.KS),宏达电(2498.TW)竞争对手将可松一口气.
* 其他:
--外界担心苹果iPhone 5将采用内嵌式触控面板技术,不再采用F-TPK宸鸿(3673.TW)的贴合式触控面板.宸鸿总经理孙大明表示,没人会知道客户的最后决定,但"TPK会以负责任的态度做最坏的打算".
--在元大金(2885.TW)、富邦金(2881.TW)之后,大众银行2847.TW招亲案传出台企银中途杀出抢亲.台企银工会董事3月董事会提案合并大众银,已获通过"授权由经理部门评估",台企银董事长罗泽成表示,"还在评估中,最大前提是财政部要同意".
--中美晶(5483.TWO)旗下中美蓝晶周三与联电集团和晶电(2448.TW)合资设立的兆远(4944.TWO)共同宣布,两家公司透过换股方式合并,以兆远为存续公司,推算交易规模约24.7亿台币."新兆远"将成全台最大LED蓝宝石基板厂,朝全球龙头迈进.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。