《台湾报摘》--经济日报4月26日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)执行长库克在财报说会中对于频频在全球开打的专利诉讼,释出止战和解意向,意谓着三星(005930.KS),宏达电(2498.TW)竞争对手将可松一口气.

* 其他:

--外界担心苹果iPhone 5将采用内嵌式触控面板技术,不再采用F-TPK宸鸿(3673.TW)的贴合式触控面板.宸鸿总经理孙大明表示,没人会知道客户的最后决定,但"TPK会以负责任的态度做最坏的打算".

--在元大金(2885.TW)、富邦金(2881.TW)之后,大众银行2847.TW招亲案传出台企银中途杀出抢亲.台企银工会董事3月董事会提案合并大众银,已获通过"授权由经理部门评估",台企银董事长罗泽成表示,"还在评估中,最大前提是财政部要同意".

--中美晶(5483.TWO)旗下中美蓝晶周三与联电集团和晶电(2448.TW)合资设立的兆远(4944.TWO)共同宣布,两家公司透过换股方式合并,以兆远为存续公司,推算交易规模约24.7亿台币."新兆远"将成全台最大LED蓝宝石基板厂,朝全球龙头迈进.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.