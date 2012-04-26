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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 08:24 BJT

〔韩国股市〕开盘上涨,有望中止连五日跌势

路透首尔4月26日电---韩国股市周四开高,尾随全球股市升势,有望中止连五日的跌势.此前企业公布强劲获利,美国联邦储备理事会(FED)的声明稿则为进一步宽松举措敞开大门.

大型科技股提供支撑.SK hynix (000660.KS)上涨2%,此前该公司公布第一季财报.LG Display (034220.KS)则升1.3%.

0005GMT时,综合股价指数.KS11上涨0.58%至1,973.44点.(完)

--编译 戴素萍;审校 王丽鑫

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