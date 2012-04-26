〔西班牙金融〕最大型银行有足够资本,但部分银行易受冲击--IMF(更新版)

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透华盛顿4月25日电---国际货币基金组织(IMF)周三指出,西班牙最大的几家银行资本充足,且有足够获利能力应对经济环境恶化,但有10家国家支持的银行体质脆弱.
IMF在西班牙金融业初步评估报告中称,对该国约90%的银行进行压力测试后显示,多数银行将能应对经济进一步趋弱.
然而IMF指出,有必要仔细设计出一套"迅速充分"清理疲弱银行的策略,以确保健全银行不致因市场对金融业进一步丧失信心而遭拖累.
"最大的几家银行看上去资本充足,且有强劲获利能力,禁得起经济环境进一步恶化,但其他依赖国家支持的银行仍然脆弱,且若是融资市场持续中断,整体金融业仍难以招架."IMF称.
IMF指出,尽管西班牙当局着重应对金融业问题,但部分银行可能无法满足提高后的新资本要求.
IMF并称,市场认为其主权债和银行业风险升高,或对该国银行业者构成更大的压力,特别是那些面临大笔批发融资需求的银行.
"虽然流动性形势已改善,欧洲央行长期融资也使痛苦暂减,但西班牙的银行业者需继续增加资本缓冲,以使其能自由进入民间融资市场."IMF并称.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
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