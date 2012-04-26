〔台湾财政〕新版证所税方案拟提高课税门槛,争取今日院会通过-报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北4月26日电---台湾工商时报周四报导称,行政院重新检讨证券所得税方案,拟将扣除额从300万台币提高到400万,分离税率从20%降为15%,预计将提报今天行政院会通过,下一关进入立法院.
行政院上周已通过"证券及期货交易所得税"课征方案,仅调整财政部提出版本.原订本周四送行政院会通过,但财政部与金管会意见不同,外界也抗议声不断.因此周三再度召开审查会,并且连夜向总统马英九报告.
工商时报报导并指出,新版本并取消个人期货交易所得税,但法人维持,而证交税的半数可作为证所税的扣抵税额.
报导称,财政部与政院幕僚都挑灯夜战,准备各种版本的法条及文件,准备周四一旦决定临时排入院会议程,让所有论述资料全部到位.
报导另指出,立法院长王金平周三召集朝野立委就证所税案进行讨论.王金平说,会议没有共识,但立委皆反应外界对证所税反弹很大.财委会召委卢秀燕也指出,目前社会压力已全面涌向立法院,就算行政院会通过,证所税要在本会期通过"我也没把握".
行政院先前已释出不会因为课征证所税,而去更动证交税.不过,包括国民党立法委员均反弹甚大,认为应牺牲一些证交税换取证所税,调降证交税率从千分之0.5-1等版本皆有.
财政部是在上周决议,将课征2013年的证券及期货交易所得税.个人部分将修正所得税法,采分离课税、合并申报方式课征,只要交易股票或期货及选择权获利超过300万台币以上者,都需要申报,税率为20%.法人部分则拟维持以最低税负制课征,门槛由200万台币下调为50万,税率由10%上调为12%.[ID:nST0511491](完)
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。