〔台湾财政〕新版证所税方案拟提高课税门槛,争取今日院会通过-报载

路透台北4月26日电---台湾工商时报周四报导称,行政院重新检讨证券所得税方案,拟将扣除额从300万台币提高到400万,分离税率从20%降为15%,预计将提报今天行政院会通过,下一关进入立法院.

行政院上周已通过"证券及期货交易所得税"课征方案,仅调整财政部提出版本.原订本周四送行政院会通过,但财政部与金管会意见不同,外界也抗议声不断.因此周三再度召开审查会,并且连夜向总统马英九报告.

工商时报报导并指出,新版本并取消个人期货交易所得税,但法人维持,而证交税的半数可作为证所税的扣抵税额.

报导称,财政部与政院幕僚都挑灯夜战,准备各种版本的法条及文件,准备周四一旦决定临时排入院会议程,让所有论述资料全部到位.

报导另指出,立法院长王金平周三召集朝野立委就证所税案进行讨论.王金平说,会议没有共识,但立委皆反应外界对证所税反弹很大.财委会召委卢秀燕也指出,目前社会压力已全面涌向立法院,就算行政院会通过,证所税要在本会期通过"我也没把握".

行政院先前已释出不会因为课征证所税,而去更动证交税.不过,包括国民党立法委员均反弹甚大,认为应牺牲一些证交税换取证所税,调降证交税率从千分之0.5-1等版本皆有.

财政部是在上周决议,将课征2013年的证券及期货交易所得税.个人部分将修正所得税法,采分离课税、合并申报方式课征,只要交易股票或期货及选择权获利超过300万台币以上者,都需要申报,税率为20%.法人部分则拟维持以最低税负制课征,门槛由200万台币下调为50万,税率由10%上调为12%.[ID:nST0511491](完)